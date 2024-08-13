Cae el número de nuevos casos de asilo en la Corte de Inmigración tras cierre de la frontera

Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

Los casos nuevos de asilo referidos a la Corte de Inmigración (EOIR) registraron una disminución de más de 60% desde que fue cerrada la frontera con México a mediados de junio, revela un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

El 4 de junio el presidente Joe Biden firmó una proclama que ordenó el cierre de la frontera con México debido al alto número de detenciones de indocumentados por parte de la Patrulla fronteriza.

La Casa Blanca dijo en esa ocasión que la orden formaba parte de una serie de medidas ejecutivas migratorias que incluyen la suspensión de la entrada de extranjeros que ingresan ilegalmente al país para pedir asilo. También acelera los procesos de deportación.

La restricción fue impuesta la medianoche de ese día y a partir de ese momento se ha mantenido cerrada hasta que los cruces o detenciones bajen a menos de 1,500 en promedio durante al menos una semana. Si los arrestos superan el umbral de 2,500 en el mismo período de tiempo, la frontera volverá a cerrarse, señala el decreto.

El presidente dijo ese día que no es competencia de la Casa Blanca producir medidas migratorias, sino que es responsabilidad del Congreso. Sin embargo, señaló que no le quedó más opción ante la inacción legislativa para reparar el sistema y responder a la demanda de casos de asilo en la frontera, una crisis que se ha vuelto un tema de campaña para las elecciones del 5 de noviembre.

Los números del TRAC

El informe del TRAC revela que los nuevos casos en los tribunales de inmigración “disminuyeron drásticamente en junio después de la proclamación del presidente Biden del 4 de junio que restringía severamente la entrada para quienes buscaban asilo”.

El reporte agrega que, de acuerdo con los registros judiciales “caso por caso” recopilados por los investigadores del centro, “muestran que solo llegaron 100,000 casos nuevos en junio, lo que representa una reducción de más de 40,000 casos con respecto a los totales de mayo”.

Los datos muestran además que “en comparación con hace seis meses, cuando los nuevos casos presentados ante los tribunales alcanzaron un máximo de 264,049, la caída en junio a solo 100.909 casos fue dramática”, número que equivales a una baja del 61,78%.

El estudio también señala que la disminución de casos a la EOIR afectó a inmigrantes de la “mayoría de países”. Y que nace seis meses, “el mayor número de nuevos casos judiciales eran de Venezuela”.

Venezuela el más impactado

De acuerdo con los datos hallados por el TRAC, a partir del cierre de junio de la frontera con México los inmigrantes originarios de Venezuela han sido los más afectados por la medida presidencial.

“En diciembre de 2023, los inmigrantes de Venezuela representaban uno de cada cinco casos nuevos y sumaban un total de 54,549”, dijeron los investigadores. Para junio, su número había caído a 13,085, más de 40,000 casos menos de asilo (un 76%).

A su vez, los inmigrantes de México, que ocuparon el segundo lugar como los más numerosos durante diciembre de 2023, bajaron de 44,650 ese mes a 16,302 durante junio (63.4). Los guatemaltecos, que ocuparon el tercer lugar en número en diciembre, bajaron de poco más de 25.000 a menos de 7.000 en junio (72%).

Entre las 20 principales nacionalidades en diciembre pasado, los inmigrantes de Venezuela, Perú, Guinea, Rusia y Senegal experimentaron las mayores caídas relativas en las nuevas presentaciones ante los tribunales, añade el reporte.

Por su parte, para los inmigrantes de cada uno de estos países, las cifras de junio fueron el 25% o menos de sus respectivos totales de diciembre. Los inmigrantes de Cuba y Haití estuvieron entre los que experimentaron las caídas relativas más pequeñas.

La India se destacó por ser el único país entre los 20 principales que, de hecho, tuvo un mayor número de inmigrantes con nuevos casos que llegaron al Tribunal de Inmigración en junio (4.909) que durante diciembre seis meses antes (3.208).

Los datos de junio siguen altos

El informe de arrestos de junio de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) revela que los arrestos de inmigrantes en la frontera sur bajaron a 1,900 en promedio y el número de detenidos entre puertos de entrada alcanzó los 83,536 a lo largo de la frontera, con un promedio semanal de 1,900.

La cifra está por encima del número dispuesto a principios de junio por el gobierno de Biden y permitió a las autoridades federales mantener vigentes las restricciones de entrada al país.

La regla migratoria activó una serie de medidas que incluyen la suspensión de la entrada de extranjeros que ingresan ilegalmente al país entre puertos de entrada para pedir asilo. También acelera los procesos de deportación bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA).

La agencia dijo que los encuentros entre puertos de entrada registrados en junio, incluidos individuos que se presentaron en los puertos de entrada sin una cita previa obtenida bajo la aplicación CBP One fueron 88,612, cifra que es un 30% menos que mayo de 2024.

“Este es el total mensual más bajo de encuentros en la frontera suroeste de CBP desde enero de 2021”, dijo la agencia. E indicó que, de mayo a junio, “el número total de personas encontradas a lo largo de la frontera suroeste entre los puertos de entrada y en los puertos de entrada sin una cita con el CBP disminuyó en todos los grupos demográficos.

Datos preliminares de las detenciones registradas en julio indican que los arrestos siguieron bajando, pero no lo suficiente hasta ahora para reabrir la frontera. La CBO dijo a Univision Noticias que los datos se conocerán esta semana.

Por aparte, la EOIR registra más de 3.6 millones de casos acumulados a finales de abril. La mayoría de los expedientes corresponden a asilos. En enero de 2021, cuando Biden ocupó la Casa Blanca, el número de casos atascados era de 1.2 milllones.