El número de detenciones de inmigrantes sigue en junio por encima del umbral que mantiene cerrada frontera entre EEUU y México

Tres mitos relacionados con el asilo en EEUU que debes tener en cuenta si quieres pedirlo

Los arrestos de inmigrantes en la frontera sur bajaron a 1,900 en promedio durante el mes de junio, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). El número de detenidos entre puertos alcanzó los 83,536 a lo largo de la frontera, con un promedio semanal de 1,900.

La cifra está por encima del número dispuesto a principios de junio por el gobierno de Joe Biden y permite a las autoridades federales mantener vigentes las restricciones de entrada al país.

La regla migratoria fronteriza activó una serie de medidas que incluyen la suspensión de la entrada de extranjeros que ingresan ilegalmente al país entre puertos de entrada para pedir asilo. También acelera los procesos de deportación bajo el amparo del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA).

La orden ejecutiva de Biden dispone que la frontera se cerrará si el promedio de detenciones en una semana sobrepasa los 3,500 hallazgos y se abrirá cuando la cifra descienda a 1,500 en promedio durante una semana.

Detenciones de junio en la frontera

El reporte de la CBP indica que los encuentros de la Patrulla Fronteriza entre puertos de entrada “fueron un 29% menores que en mayo de 2024 y fueron el total mensual más bajo a lo largo de la frontera suroeste desde enero de 2021”, así como “menor que el número de encuentros entre puertos de entrada en junio de 2019, el último año comparable antes de la pandemia el COVID-19”.

La agencia dijo que los encuentros entre puertos de entrada registrados en junio, incluidos individuos que se presentaron en los puertos de entrada sin una cita previa obtenida bajo la aplicación CBP One fueron 88,612, cifra que es un 30% menos que mayo de 2024.

“Este es el total mensual más bajo de encuentros en la frontera suroeste de CBP desde enero de 2021”, dijo la agencia. E indicó que de mayo a junio, “el número total de personas encontradas a lo largo de la frontera suroeste entre los puertos de entrada y en los puertos de entrada sin una cita con el CBP disminuyó en todos los grupos demográficos.

En cuanto a los encuentros con menores no acompañados, el informe revela que disminuyeron un 14%, mientras que los encuentros con adultos solteros disminuyeron un 28% y los encuentros individuales con unidades familiares disminuyeron un 36%.

“Impacto significativo”, dice la CBP

La agencia dijo que seguirá trabajando con socios dentro y fuera de Estados Unidos para frenar la inmigración indocumentada a Estados Unidos.

“Las recientes medidas de seguridad fronteriza han tenido un impacto significativo en nuestra capacidad de imponer consecuencias a quienes cruzan ilegalmente, lo que llevó a una disminución del 29% en las detenciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos entre los meses de mayo a junio con una caída de más del 50% en el promedio de siete días”, dijo Troy A. Miller, comisionado en funciones de la CBP.

"Seguimos trabajando con socios internacionales para perseguir a las organizaciones criminales transnacionales que trafican con el caos y priorizan las ganancias sobre las vidas humanas", agregó.

Miller recordó la vigencia de la orden ejecutiva de Biden emitida en junio que, dijo, “restringe la elegibilidad de asilo para quienes ingresan irregularmente entre puertos fronterizos”.

La agencia dijo además que “continúa ofreciendo vías seguras, ordenadas y legales para los migrantes y, con nuestros socios internacionales, estamos tomando medidas contra los traficantes despiadados que continúan difundiendo falsedades y mostrando desprecio por la seguridad y el bienestar de los migrantes vulnerables”.

La aplicación CBP One

Activada a principios de enero del 2023, la aplicación CBP One sigue siendo “una herramienta de programación clave y parte de los esfuerzos del DHS para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías y procesos legales, seguros, humanos y ordenados”, dijo la agencia.

La aplicación otorga 1,450 citas diarias a extranjeros que no tienen visa y buscan ingresar a Estados Unidos solicitando cualquier programa legal vigente, entre ellos el asilo. Las audiencias se solicitan a través de dispositivos móviles.

El reporte indica que en junio, CBP procesó a más de 41,800 personas mediante citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada a través de la herramienta.

Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One en enero de 2023 hasta finales de junio de 2024, “más de 680,500 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de contrabandistas”, detalla el reporte.

Las principales nacionalidades procesadas después de su llegada para su nombramiento son la venezolana, la cubana y la haitiana.

CBP dijo además que, un porcentaje de las citas diarias disponibles “se asigna a los primeros perfiles registrados de CBP One, por lo que se da prioridad a los extranjeros que han estado tratando de obtener citas durante más tiempo”.