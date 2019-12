Fue a llevarle regalos a inmigrantes en un refugio en México y quedó detenida por dos días

Anamichelle Castellano contó que ella y otro voluntario de su agrupación sin fines de lucro The Socorro Foundation fueron detenidos el lunes en un puente que une a Brownsville, Texas, con Matamoros, México .

Castellano dijo que durmió la noche del lunes en un sofá de una oficina de gobierno junto a su hija de 9 años. Al día siguiente rindió una declaración a una persona que, creía, se trataba de un fiscal, y pocas horas después se le permitió salir. La Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, donde se ubica Matamoros, no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de la agencia AP.

La inspección descubrió una pequeña caja de municiones, que describió como del tamaño de la palma de su mano. Castellano dijo que no sabía de la existencia de la caja hasta que se realizó la inspección y que no tenía intención de introducirlas a México.

Volverá para ayudar a los refugiados

“Sirvo a los refugiados”, declaró. “No me puedo arriesgar a que me digan que no puedo volver y darles sus regalos y los suministros que necesitan”.