Agentes de inmigración arrestan a más de 130 personas en dos días durante operativo en Charlotte

Video Captan a agentes de la Patrulla Fronteriza interrogando en español a jardineros en Charlotte

Agentes de inmigración arrestaron durante el fin de semana a más de 130 personas como parte de un operativo en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Greg Bovino, comandante a cargo de las tropas federales desplegadas en la ciudad, dijo que de ese total, 81 personas fueron detenidas en las cinco primeras horas del operativo el sábado.

La administración Trump ha puesto a Charlotte, una ciudad demócrata de aproximadamente 950,000 habitantes, en el centro de su reciente incremento en la aplicación de leyes migratorias, que según el gobierno busca combatir el crimen, a pesar de las fuertes objeciones de líderes locales y de la disminución de las tasas de criminalidad.

Residentes de la ciudad reportaron encuentros con agentes de inmigración cerca de iglesias, complejos de apartamentos y tiendas.

“Hemos visto agentes enmascarados y fuertemente armados, vestidos con atuendo paramilitar, desplazándose en vehículos no identificables, apuntando a ciudadanos estadounidenses por el color de su piel, realizando perfiles raciales y deteniendo a personas al azar en estacionamientos y aceras”, dijo el gobernador demócrata Josh Stein en un mensaje en video el domingo por la noche.

“Esto no nos hace más seguros. Está alimentando el miedo y dividiendo a nuestra comunidad”, agregó.

La subsecretaria DHS, Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que los oficiales de la Patrulla Fronteriza arrestaron a “más de 130 inmigrantes ilegales que han infringido la ley”.

La agencia señaló que los registros de los arrestados incluían membresía en pandillas, agresión agravada, hurto en tiendas y otros delitos, pero no precisó cuántos casos resultaron en condenas ni cuántas personas enfrentaban cargos.

Gobernador llama a mantener la calma

Stein reconoció que la situación generaba estrés, pero instó a los residentes a permanecer pacíficos. “Si alguien presencia algo que considere incorrecto, debe grabarlo y reportarlo a las autoridades locales”, dijo.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha señalado que se centra en Carolina del Norte debido a las llamadas políticas de “santuario”, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes migratorios.

Sin embargo, la mayoría de las cárceles del estado han acatado durante años las solicitudes federales conocidas como “detainers”, mediante las cuales se solicita retener a un inmigrante arrestado por un tiempo limitado para que los agentes federales puedan asumir su custodia.

Algunas políticas de no cooperación han existido en lugares como Charlotte, donde la policía local no participa en la aplicación de leyes migratorias.

En el condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte, la cárcel no había acatado solicitudes de detención durante varios años, hasta que la legislación estatal lo hizo obligatorio el año pasado. El DHS afirmó que unas 1,400 solicitudes en Carolina del Norte no se habían cumplido, poniendo en riesgo a la población.

Los tribunales estadounidenses han confirmado en varias ocasiones la legalidad de las leyes de santuario.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, dijo el lunes estar “profundamente preocupada” por los videos del operativo. Subrayó que “los derechos y las protecciones constitucionales de todas las personas en Charlotte —independientemente de su estatus migratorio— deben ser respetados”.

En un comunicado, Lyles destacó la actitud pacífica de los manifestantes y dijo que su compromiso de expresar preocupaciones “mientras protegen la seguridad de nuestra comunidad refleja lo mejor de nuestra ciudad”.

“Para todos en Charlotte que sienten ansiedad o miedo: no están solos. Su ciudad está con ustedes”, agregó.

Manolo Betancur, dueño de la panadería Manolo’s, un negocio latino que opera en Charlotte desde 1997, cerró temporalmente su local porque afirmó que los agentes de inmigración estaban hostigando a sus clientes.

El sábado, a pocas cuadras de su negocio, vio cómo los agentes detenían a personas que caminaban por la calle. “Lo vi con mis propios ojos. Simplemente empujaban a la gente al suelo”, relató. Agregó que durante ese día observó a los agentes uniformados en vehículos varias veces en el estacionamiento cerca de su panadería.

“Tengo miedo. Nadie quiere ver a otro ser humano tratado así”, dijo, y señaló que entregaría los cheques de sus empleados personalmente para que no tuvieran que presentarse al local.

Operativos similares en otras ciudades

Anteriormente, Gregory Bovino, quien dirigió a cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en un operativo similar en Chicago, documentó en redes sociales más de 80 arrestos de personas que vivían sin permiso legal y que supuestamente tenían antecedentes penales, incluyendo casos de conducción en estado de ebriedad.

La operación ha generado temor y preguntas sobre dónde serían retenidos los arrestados, la duración del operativo y si las tácticas usadas en Carolina del Norte serían similares a las que previamente fueron criticadas en otras ciudades por considerarse agresivas y racistas.

Algunos, sin embargo, apoyaron la medida, como el presidente del Partido Republicano del condado de Mecklenburg, Kyle Kirby, quien en un mensaje el sábado afirmó que el partido “apoya el Estado de derecho y la seguridad de cada residente de Charlotte”.

Los operativos de Bovino en Chicago y Los Ángeles generaron demandas por uso excesivo de la fuerza, incluyendo la aplicación de agentes químicos. Líderes demócratas de ambas ciudades acusaron a los agentes de aumentar las tensiones comunitarias. En un incidente en los suburbios de Chicago, agentes federales dispararon mortalmente a un hombre durante una parada de tráfico.

Bovino, jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, y otros funcionarios de la administración Trump, sostienen que sus tácticas son apropiadas ante las crecientes amenazas hacia los agentes.