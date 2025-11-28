Planeaba visitar de sorpresa a su familia por ‘Thanksgiving’ y fue deportada a Honduras a pesar de una orden judicial

Video Delitos menores y deportación: respondemos tus preguntas de inmigración de la semana

Una estudiante de primer año de universidad que intentaba volar de Boston a Texas para sorprender a su familia en el Día de Acción de Gracias fue deportada a Honduras en violación de una orden judicial, según su abogado.

Any Lucía López Belloza, de 19 años, ya había pasado por seguridad en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 20 de noviembre cuando le dijeron que había un problema con su tarjeta de embarque, contó a la agencia AP el abogado Todd Pomerleau.

La estudiante del Babson College fue detenida por agentes de inmigración y, en un plazo de dos días, enviada a Texas y luego a Honduras, el país que dejó cuando tenía 7 años.

“Está absolutamente desconsolada”, dijo Pomerleau. “Su sueño universitario acaba de hacerse añicos”.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), un juez de inmigración ordenó la deportación de López Belloza en 2015. No obstante, Pomerleau dijo que ella no estaba al tanto de ninguna orden de deportación y que el único registro que ha encontrado indica que su caso fue cerrado en 2017.

“La están responsabilizando por algo que, según ellos, ocurrió hace una década, de lo cual ella no tiene conocimiento alguno, y además no muestran ninguna prueba”, afirmó el abogado.

El día después de que López Belloza fue arrestada, un juez federal emitió una orden de emergencia que prohibía al gobierno trasladarla fuera de Massachusetts o de Estados Unidos durante al menos 72 horas.

ICE no respondió el viernes a un correo de AP solicitando comentarios sobre la violación de esa orden. Babson College tampoco respondió a una solicitud por correo electrónico.

López Belloza, quien permanece con sus abuelos en Honduras, dijo al Boston Globe que esperaba contarles a sus padres y hermanas menores sobre su primer semestre estudiando negocios durante su visita este Día de Acción de Gracias.

“Ese era mi sueño”, dijo. “Lo estoy perdiendo todo”.

