"No creo que el susto de 6 meses en prisión vaya a espantar a los migrantes": critican plan de Abbott para frenar los cruces por Texas

"Si arrestan a un inmigrante y quieren ponerlo en nuestra cárcel no lo podemos aceptar porque no tenemos espacio. Es tan simple como eso", dice a Univision Noticias Richard F. Cortez, juez del condado Hidalgo. "En la cárcel de aquí no tenemos espacios, el condado vecino no tiene espacios, no sé dónde los vas a poner. No hay espacio. La capacidad que tenemos es de 1,200 y estamos llenos".