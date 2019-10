"Facebook": la dirección que CBP está colocando para identificar el domicilio de los solicitantes de asilo que esperan en México

La abogada de inmigración Jodi Goodwin cruza cada fin de semana a Matamoros, México, para ayudar a los inmigrantes centroamericanos que fueron devueltos a ese lado de la frontera bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por su sigla en inglés). En las últimas visitas que ha realizado se ha encontrado con al menos tres planillas de notificación de comparecencia (Notice to Appear) en la que los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han colocado como dirección de domicilio de estos migrantes "Facebook", solo eso.

"La consecuencia es que si esa persona va a recibir un citatorio se lo tienen que mandar a esa dirección, pero no hay manera de asegurar que ese citatorio llegue a esa dirección", explica Goodwin a Univision Noticias. Y no es solo Facebook la dirección que ha visto; también se ha encontrado con decenas de planillas en las que CBP apunta como domicilio un albergue cualquiera de la zona sin que el inmigrante haya especificado que ese es su lugar de residencia temporal. En muchos casos se trata incluso de personas que viven en la calle.



El 'Notice to Appear' es un documento que las autoridades (de CBP o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE) entregan a los inmigrantes en el que les informan la fecha y hora específica en la que deben presentarse ante un juez de inmigración. Faltar a una cita de corte —incluso si se pierde por no haber recibido la notificación— tiene la peor consecuencia: el inicio del proceso de deportación en ausencia. Y tras eso, a los afectados les tocaría introducir con la ayuda de un abogado una moción para reabrir el caso, pero hay un problema más: al estar del lado mexicano muchos de ellos tienen dificultades para hallar abogados que puedan tomar sus casos de asilo. Son pocos los que, como Goodwin, están cruzando la frontera para asistir a los inmigrantes.