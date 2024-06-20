Extienden automáticamente permisos de trabajo de cinco países con TPS. Entérate cuáles

El servicio de inmigración estadounidense anunció este jueves la extensión automática de la validez de permisos de trabajo de cinco países beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), entre ellos tres centroamericanos.

“Hemos extendido la validez de los documentos de Autorización de Empleo (EAD) emitidos a los beneficiarios del TPS bajo las designaciones de El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 9 de marzo de 2025”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en un comunicado.

La agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que enviará un Formulario I-797 (Notificación de Acción) para aquellos casos donde los titulares necesiten demostrar a sus empleadores respecto a la validez extendida de los permisos de trabajo.

“Ellos van a enviar el Formulario I-797 a cada uno de los beneficiarios de esta prórroga automática”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Las personas no tienen que hacer absolutamente nada”.

Pero si no les llega el aviso de extensión de validez de sus permisos de trabajo, “entonces llame o contáctese con la USCIS y pida que le envíen el documento que prueba que su EAD está vigente hasta el 9 de marzo de 2025”, precisó.

Guerrero dijo además que, como última instancia, en caso no le llegue el Formulario I-797, imprima el anuncio, guárdelo y muéstrelo a su empleador si él se lo pide. El anuncio hace oficial la validez del documento.

A la pregunta respecto a la fecha de vencimiento de las licencias de conducir, que coincide con la fecha de expiración del permiso de trabajo, Guerrero precisó que “los titulares deben llevar el Formulario I-797 y presentarlo en el Departamento de Vehículos y Motores (DMV) para que les extiendan un nuevo carné con la nueva fecha de expiración anunciada por USCIS”.

Qué pasa con los titulares del TPS que todavía no se han reinscrito

En cuanto a los titulares de TPS que no se han reinscrito en el programa de acuerdo con el anuncio hecho anteriormente por USCIS, la agencia dijo que los beneficiarios “deben presentar un Formulario I-821 (solicitud de TPS) durante el actual periodo de reinscripción para mantener sus beneficios.

En junio del año pasado, el DHS había extendido los periodos de reinscripción para que las personas presenten solicitudes de TPS:

El Salvador, ahora transcurre hasta el 9 de marzo de 2025;

Honduras, ahora transcurre hasta el 5 de julio de 2025;

Nicaragua, ahora transcurre hasta el 5 de julio de 2025;

Nepal, ahora transcurre hasta el 24 de junio de 2025; y

Sudán ahora transcurre hasta el 19 de abril de 2025.

La agencia dijo que los beneficiarios del programa humanitario deben tener en cuenta que, “aunque los periodos de reinscripción terminan en fechas diferentes, los permisos de trabajo han sido extendidos hasta la misma fecha: el 9 de marzo de 2025”.

Puede encontrar las instrucciones para reinscribirse en TPS y renovar su EAD en la notificación del Registro Federal que extiende el TPS para su país (o extiende y redesigna a su país para TPS).

El año pasado, la USCIS estimaba que unos 337,000 titulares de TPS de los cinco países favorecidos con la extensión de la fecha de validez de EAD se encuentran amparados de la deportación. En total, 16 países tienen aprobado este tipo de protección humanitaria.

Quiénes sí y quiénes no son elegibles para el TPS

Para ser elegibles al TPS, USCIS explica, entre otros requisitos:

Debe ser ciudadano del país designado al TPS, o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue en el país designado;

Presentar la solicitud durante el periodo inicial de inscripción o reinscripción, o cumple con los requisitos de presentación de solicitud tardía durante cualquier extensión de la designación de su país al TPS.

Haber estado presente físicamente de forma continua (CPP) en Estados Unidos desde la fecha de efectividad de la fecha de designación más reciente de su país;

Haber residido continuamente (CR) en Estados Unidos desde la fecha especificada para su país.

También advierte que no será elegible al TPS o para mantener su TPS actual si:

Ha sido condenado por algún delito o dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos;

Es encontrado inadmisible como inmigrante bajo las causales correspondientes en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración (INA), incluyendo las causales criminales o relacionadas a la seguridad para las cuales no existe exención;

Está sujeto a cualquiera de los impedimentos reglamentarios para asilo. Estos incluyen, pero no están limitados a, participar en la persecución de otra persona o incurrir o iniciar actividad terrorista;

No cumplir con los requisitos de presencia física continua o residencia continua en Estados Unidos; o

Si se le concede TPS, no reinscribirse al TPS según se le requiere, sin tener causa justificada para ello.

Cuidado si viaja sin permiso

Los titulares de TPS pueden viajar fuera de Estados Unidos, “pero necesitan un permiso especial para abandonar el territorio estadounidense”, advierte Guerrero. “Si no gestionan primero un Permiso I-512T, no los dejarán reingresar y perderán sus derechos de permanencia".

USCIS explica que, “si usted tiene TPS y desea viajar fuera de EEUU, debe solicitar una autorización de viaje. Si le aprobamos su solicitud, le expediremos un Formulario I-512T (Autorización de Viaje de un No Ciudadano a Estados Unidos)”.

Este documento “servirá como evidencia del consentimiento anticipado de DHS para que usted viaje fuera de Estados Unidos. Si un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) determina que usted es elegible, lo admitirá en TPS a su retorno”.

En el caso de aquellos extranjeros en proceso de que USCIS adjudique su solicitud de TPS, “y usted desea viajar fuera de Estados Unidos, debe solicitar una autorización de viaje. Si aprobamos su solicitud de autorización de viaje, le expediremos un Formulario I-512L”, indicó.

La agencia también recomendó que “antes de solicitar una autorización de viaje de TPS o el permiso adelantado, es posible que desee buscar asesoramiento legal previo a solicitar una autorización de viaje de TPS o el permiso adelantado para viajar”.

“Para asegurarse que no tiene ningún tipo de antecedente que lo afecte durante el proceso o le impidan la entrada cuando regrese”, dijo Guerrero.