Corte de Apelaciones permite al gobierno de Trump terminar el TPS para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU concedió este miércoles al gobierno de Donald Trump un pedido para que le permita la eliminación del TPS para unos 60,000 inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua, sin explicar su decisión.

"El hecho de que el tribunal no proporcionara ningún razonamiento para su decisión, incluyendo por qué esto era una 'emergencia', está muy lejos de lo que el debido proceso requiere y nuestros clientes merecen", dijo el codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, Ahilan Arulanantham.