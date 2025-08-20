Cambiar Ciudad
inmigracion

Corte de Apelaciones permite al gobierno de Trump terminar el TPS para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU concedió este miércoles al gobierno de Donald Trump un pedido para que le permita la eliminación del TPS para unos 60,000 inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.

Por:
Univision
Video TPS en riesgo: comunidades se preparan ante un futuro incierto

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU concedió este miércoles al gobierno de Donald Trump un pedido para que le permita la eliminación del TPS para unos 60,000 inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua, sin explicar su decisión.

Relacionado

El arresto por ICE de la 'influencer' colombiana Tatiana Martínez mientras trasmitía en vivo en Los Ángeles
2 mins

El arresto por ICE de la 'influencer' colombiana Tatiana Martínez mientras trasmitía en vivo en Los Ángeles

Inmigración
Así bloquea 'Alligator Alcatraz' el derecho a la defensa de decenas de inmigrantes
8 mins

Así bloquea 'Alligator Alcatraz' el derecho a la defensa de decenas de inmigrantes

Inmigración
¿Por qué ahora el gobierno de Trump quiere pintar el muro fronterizo de negro?
2 mins

¿Por qué ahora el gobierno de Trump quiere pintar el muro fronterizo de negro?

Inmigración
Nebraska anuncia plan para un nuevo centro de detención de inmigrantes llamado 'Cornhusker Clink'
5 mins

Nebraska anuncia plan para un nuevo centro de detención de inmigrantes llamado 'Cornhusker Clink'

Inmigración
En un minuto: Honduras y Uganda acuerdan aceptar a inmigrantes de terceros países deportados de EEUU
1:12

En un minuto: Honduras y Uganda acuerdan aceptar a inmigrantes de terceros países deportados de EEUU

Inmigración
Kilmar Ábrego-García acusa al gobierno de Trump de "persecución vengativa" y pide la anulación de cargos en su contra
3 mins

Kilmar Ábrego-García acusa al gobierno de Trump de "persecución vengativa" y pide la anulación de cargos en su contra

Inmigración
Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado
2 mins

Un policía de Maine fue arrestado por ICE. Ahora, aceptó salir del país para no ser deportado

Inmigración
Liberan a un pastor detenido por ICE tras protestas en su comunidad: “Estoy feliz de estar en casa”
1:11

Liberan a un pastor detenido por ICE tras protestas en su comunidad: “Estoy feliz de estar en casa”

Inmigración
'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU
2 mins

'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU

Inmigración
Gobierno de Trump revocó unas 6,000 visas de estudiantes en los últimos siete meses
2 mins

Gobierno de Trump revocó unas 6,000 visas de estudiantes en los últimos siete meses

Inmigración

"El hecho de que el tribunal no proporcionara ningún razonamiento para su decisión, incluyendo por qué esto era una 'emergencia', está muy lejos de lo que el debido proceso requiere y nuestros clientes merecen", dijo el codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, Ahilan Arulanantham.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX