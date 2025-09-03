Cambiar Ciudad
Programa de Protección Temporal (TPS)

Gobierno de Trump cancela el TPS de 2021 para más de 268,000 venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional anunció este miércoles "la finalización de la designación en 2021 del Estatus de Protección Temporal para Venezuela, que expirará el 10 de septiembre de 2025. La terminación será efectiva 60 días después de la publicación del aviso del Registro Federal".

Univision
La terminación será efectiva 60 días después de la publicación del aviso del Registro Federal.

"Dado el papel sustancial de Venezuela en impulsar la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal, mantener o ampliar el TPS para los nacionales venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera efectiva", dijo el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser en un comunicado.

Más de 268,000 venezolanos se beneficiaron de este estatus de protección temporal, según cifras oficiales.

Información en desarrollo

