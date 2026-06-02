Noticias El exdirector de un distrito escolar de Iowa condenado a dos años de prisión por afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense Ian Roberts, quien dirigió el mayor distrito escolar de Iowa, recibió una condena de dos años de cárcel tras declararse culpable de hacerse pasar por ciudadano estadounidense y poseer armas de fuego de manera ilegal

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El exsuperintendente del distrito escolar más grande de Iowa, quien fue arrestado el año pasado en el marco de la represión migratoria del gobierno de Trump, fue sentenciado a dos años de prisión.

Los abogados de Ian Roberts indicaron que prevén que, una vez cumplida su condena, probablemente será deportado a su país natal, Guyana, en Sudamérica. En enero, se declaró culpable de hacerse pasar falsamente por ciudadano estadounidense y de posesión ilegal de armas de fuego.

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Los fiscales alegaron que Roberts carecía a sabiendas de autorización para trabajar durante casi toda su carrera de dos décadas en la educación urbana y que presentó una tarjeta de la Seguridad Social falsificada cuando fue contratado para dirigir el distrito escolar público de Des Moines, que atiende a 30,000 estudiantes.

Su arresto en septiembre indignó y conmocionó a la comunidad de Des Moines, en un momento en que la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump se intensificaba en ciudades de todo el país. Roberts estaba sujeto a una orden de expulsión definitiva que se emitiría en 2024.

Roberts, quien compareció ante el tribunal el viernes con las muñecas y los pies esposados, habló con la jueza federal Rebecca Goodgame Ebinger durante casi media hora. Suplicó clemencia, reconociendo que su dedicación a la enseñanza de miles de niños y sus logros no justificaban su mala decisión ni su falta ética, y afirmó saber que había decepcionado a muchas personas, incluidos niños.

Roberts se secó las lágrimas mientras describía una carta que recibió de un alumno de segundo grado de Des Moines.

“Me arrepiento de lo que he hecho cada día”, dijo Roberts.

Sus abogados propusieron que se le impusiera libertad condicional para facilitar su expulsión de Estados Unidos, pero la fiscalía argumentó que su probable deportación no debía ser un factor determinante. Solicitaron una condena de tres años, la pena máxima contemplada en las directrices de sentencia.

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Al explicar su decisión, Ebinger afirmó que Roberts mintió a sabiendas sobre su ciudadanía para obtener un puesto de gran confianza y que no se trató de un desliz ético aislado. Si bien calificó las decenas de cartas de apoyo presentadas en su nombre como contundentes y atenuantes, declaró que la libertad condicional no era una sentencia suficiente.

El viernes, también estuvieron presentes en la sala del tribunal la esposa, amigos y colegas de Roberts, entre ellos Nicole Price, consultora educativa con quien Roberts trabajó durante años. El distrito escolar público de Des Moines declaró el mes pasado que revisó su política de conflicto de intereses tras una auditoría que reveló que Roberts adjudicó contratos del distrito a la consultora de Price, para la cual trabajaba. Esta revisión confirmó los hallazgos publicados inicialmente por Associated Press semanas después de que agentes federales de inmigración lo detuvieran.

Roberts se encontraba en el vehículo oficial de su escuela cuando los agentes lo detuvieron el 26 de septiembre en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Presuntamente huyó antes de ser localizado con la ayuda de la policía estatal. Las autoridades informaron que se encontró una pistola cargada envuelta en una toalla debajo del asiento y 3,000 dólares en efectivo en el vehículo. Durante el registro de su domicilio, se recuperaron otras tres armas.

Los abogados de Roberts afirmaron que se le negó la residencia permanente legal tras casarse con una ciudadana estadounidense porque no había declarado en su solicitud que había sido arrestado. Él argumentó que no creía necesario hacerlo, ya que los cargos en su contra habían sido retirados.

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“Si bien el Dr. Roberts intentó regularizar su situación tres veces más, este error inicial selló su destino”, escribieron sus abogados en un documento. “Durante los siguientes 24 años, esta denegación de regularización persiguió al Dr. Roberts como un fantasma, arruinando finalmente su vida y su carrera profesional”.