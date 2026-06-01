Noticias ¿Qué son las mega audiencias, el nuevo plan de Trump para acelerar el número de deportaciones? Los más afectados serían aquellos que no cuentan con representación legal y aumentan las posibilidades de que a la persona no le brinden un intérprete adecuado

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Los tribunales de inmigración en EEUU han comenzado a implementar ‘ mega audiencias’, donde más de 100 inmigrantes están citados simultáneamente para responder por sus procesos. Un procedimiento sin precedentes que, según dijeron expertos a la agencia de noticias EFE, busca elevar el número de deportaciones.

Algunos de los tribunales de inmigración ya comenzaron con estas audiencias son los de Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis o Boston.

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¿Cuántas personas se citaban normalmente?

Es importante señalar que, por lo general, entre 20 y 30 personas son convocadas a la corte. Sin embargo, la incorporación de los megacalendarios ha llevado a que varios tribunales organicen audiencias simultáneas para más de cien inmigrantes, según Vanessa Dojaquez-Torres, consultora de Prácticas y Políticas de AILA.

La abogada señaló que estas audiencias podrían pasar por alto las garantías de los inmigrantes.

¿Hay riesgo de deportación con las megaaudiencias?

Debido a la rapidez con la que se están programando las megaaudiencias, puede pasar que los inmigrantes no reciban la notificación para que puedan asistir y, al no presentarse, eso puede provocar una deportación automática por su ausencia.

Además, considerando que los jueces de inmigración están manejando un número elevado de casos, esto podría resultar en la falta de oportunidad para defenderse adecuadamente debido a la duración y a otros casos.

Los más afectados serían aquellos que no cuentan con representación legal y aumentan las posibilidades de que a la persona no le brinden un intérprete adecuado, por lo que no podrían exponer su caso y ejercer su defensa con garantías.

De igual manera, la mayoría de los tribunales de inmigración no están hechos para albergar a tanta gente. Cabe destacar que desde marzo del presente año ha habido 3,5 millones de casos pendientes.

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Cortes de inmigración dependen del presidente de los Estados Unidos

Las cortes de inmigración de Estados Unidos dependen del ejecutivo y no del sistema judicial. El presidente Donald Trump ha despedido a más de cien jueces, dejando solo a los que se alinean con sus políticas de inmigración.

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Un dato a destacar es que el gobierno de los Estados Unidos eliminó los requisitos para acceder al cargo de juez de inmigración, por lo que abogados sin experiencia en derecho migratorio podrían ocupar estos cargos.