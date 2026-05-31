Alligator Alcatraz Abogados gratuitos para los detenidos de Alligator Alcatraz en medio de un posible cierre del centro ¿Se avecina el cierre de Alligator Alcatraz? Activistas consideran que sí; por ello, están intentando apoyar a los detenidos que siguen dentro con asesoría jurídica gratuita

Video Maxwell Frost asegura que Alligator Alcatraz reduciría operaciones y cerraría

Los defensores de los derechos humanos se apresuran a poner en contacto a los detenidos en Alligator Alcatraz con abogados gratuitos, ya que los informes sobre un posible cierre aumentan los temores de que cientos de personas puedan ser deportadas o trasladadas antes de que consigan representación legal.

Abogados de inmigración de Sanctuary of the South planean asistir a la Vigilia por la Libertad semanal el domingo 31 de mayo, frente al centro penitenciario, para asesorar a las familias e identificar a los detenidos que aún no cuentan con representación legal. Los organizadores afirman haber contactado ya a más de 30 personas a través de estas vigilias semanales.

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¿Por qué se está dando prioridad a la representación legal ahora?

El sistema de inmigración estadounidense no garantiza asesoría legal gratuita en casos civiles. Los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que esta deficiencia puede tener graves consecuencias, especialmente en situaciones donde resulta difícil localizar o contactar a los detenidos.

El Workers Circle, un grupo nacional judío laico de justicia social que organiza vigilias semanales frente al centro penitenciario desde el 3 de agosto de 2025, señala lo que describe como un patrón de "desapariciones forzadas", en el que a las familias les resulta difícil rastrear el paradero de los detenidos y el acceso a asesoría legal es limitado.

"De los cientos de personas que aún permanecen detenidas en Alligator Alcatraz, la gran mayoría se están desenvolviendo en este sistema sin representación legal", dijo Katie Blankenship, fundadora y abogada principal de Sanctuary of the South.

La mayoría no puede costearse un abogado y se ve obligada a permanecer meses sin el debido proceso. Nuestro objetivo es cambiar eso. Los abogados de inmigración participantes ofrecerán consultas gratuitas para todos, recibiendo una remuneración reducida gracias a la generosa donación de Workers Circle para financiar un mayor acceso a la asesoría legal y una mayor transparencia dentro del sistema de detención de ICE.

"Se trata de un programa sin precedentes que esperamos ampliar y extender por todo el país".

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¿Cómo son las condiciones en Alligator Alcatraz?

Las instalaciones, ubicadas en Ochopee, dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, constan de carpas industriales y jaulas de acero. Durante meses, la gran carpa blanca albergó a aproximadamente 1000 detenidos. Estos se encuentran divididos en jaulas, que en un principio albergaban a 32 personas en aproximadamente 28 metros cuadrados.

Pero las operaciones están llegando a su fin, según el representante Maxwell Alejandro Frost, quien realizó su tercera visita al centro de detención de inmigrantes el martes 26 de mayo.

«Ahora mismo hay 655 personas, cuando hace apenas unas semanas había 1400», dijo Frost en un video que publicó en X (antes Twitter) tras salir de Alligator Alcatraz. «De hecho, mientras estaba allí, estaban embarcando a un grupo de personas para un vuelo. Solo para hoy había dos vuelos programados».

Los aviones rastreados a través de Flight Aware muestran al menos 12 vuelos esta semana que salieron del centro de detención de inmigrantes con destino a otras instalaciones.

"Todo en esto grita ser inhumano e innecesario", dijo la representante estadounidense Debbie Wasserman Schultz, quien se presentó sin previo aviso y recorrió las instalaciones el 9 de abril. "Y la crueldad es precisamente el objetivo".

"Literalmente, están alojados en jaulas con tres pequeños retretes que básicamente los obligan a orinar y defecar al aire libre", dijo. "Hay una pequeña pared que bloquea el retrete, pero si usas las instalaciones, tienes que hacerlo delante de las otras 31 personas que están en tu jaula".

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Ex detenidos que testificaron durante las audiencias judiciales federales celebradas en Fort Myers a finales de enero describieron haber permanecido esposados durante largos periodos y haber usado pastillas de jabón para escribir los números de teléfono de sus abogados en los marcos de las camas, ya que no se permitía el uso de bolígrafos ni papel. Los detenidos también denunciaron la presencia de letrinas al aire libre visibles dentro de las unidades de vivienda y toques de queda telefónicos nocturnos que limitaban su comunicación con el exterior.

Dos senadores estadounidenses también iniciaron una investigación sobre el presunto uso de "la caja", una jaula metálica exterior de 60 x 60 centímetros donde, según se informa, los detenidos son encadenados en posiciones de estrés durante horas. El confinamiento, descrito como una situación de calor extremo sin comida ni agua, ha generado preocupación entre los legisladores por la posibilidad de tortura.

El 12 de julio de 2025, poco después de la inauguración del centro, miembros demócratas del Congreso visitaron las instalaciones de detención del sur de Florida, calificándolas de " inhumanas" y "repugnantes".

¿Por qué se reúnen cientos de personas en los Everglades todos los domingos?

Durante más de 44 semanas consecutivas, una coalición de líderes religiosos, activistas y familias se ha reunido todos los domingos a lo largo de Tamiami Trail para lo que ellos llaman "Vigilias por la Libertad".

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Celebradas frente a la entrada de la prisión Alligator Alcatraz, las concentraciones congregan entre 75 y 300 personas, muchas de las cuales llegan en autobuses desde Naples, Fort Myers, Miami y Tampa. Organizadas por The Workers Circle y el clero local, las vigilias combinan oración, canto y testimonios personales para exigir el cierre de la prisión.

El ambiente suele ser emotivo, sobre todo cuando los familiares hablan de sus seres queridos detenidos. En ocasiones, durante las vigilias, los reclusos han utilizado el acceso limitado a teléfonos dentro del centro para dirigirse directamente a la multitud.

La reverenda Laurie Hafner, pastora principal de la Iglesia Unida de Cristo de Coral Gables, ha dirigido con frecuencia estas reuniones.

"Estamos consternados por lo sucedido justo al otro lado de la calle, en este centro de detención con el cruel nombre de Alcatraz de los Caimanes. No puedo imaginar nada más deshumanizador, opresivo y alienante que hablar de meter a la gente en Alcatraz, un lugar de tanto dolor y trato horrendo", declaró Hafner a The News-Press & Naples Daily News durante una vigilia el 10 de agosto de 2025.

El movimiento ha contado con una fuerte participación del clero del suroeste de Florida, incluyendo al reverendo Roy Terry de la Iglesia Metodista Unida Cornerstone en Naples y al reverendo Tony Fisher de la Congregación Unitaria Universalista en Naples. La líder miccosukee Betty Osceola suele inaugurar las vigilias dando la bienvenida a las tierras tribales y haciendo un llamado a la reflexión.