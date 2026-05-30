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ICE detiene a madre mexicana tras cita migratoria por visa U en California

Su familia asegura que el arresto de la mujer identificada como Lourdes ocurrió sin explicaciones claras y en medio de cambios recientes en las políticas de revisión migratoria

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Por:N+ Univision
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Video De víctima de asalto al centro de Adelanto: ICE arresta a madre en plena cita de toma de huellas por su Visa U

Las recientes medidas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés) han endurecido la revisión de solicitudes migratorias basadas en familia, empleo y asilo, lo que ya está teniendo un impacto directo en casos individuales.

El caso de Lourdes

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En este contexto se encuentra el caso de Lourdes, una madre mexicana originaria del estado de Jalisco, quien acudió a una cita migratoria para registrar sus huellas dactilares y dar seguimiento a su solicitud de visa U, un beneficio destinado a víctimas de delitos violentos tras haber sido asaltada a mano armada años atrás.

De acuerdo con su familia, la mujer asistió a una entrevista rutinaria para continuar su proceso, pero en lugar de avanzar con el trámite, agentes de ICE ejecutaron una orden de captura y procedieron a su detención, trasladándola posteriormente al Centro de Detención de Adelanto, en California.

El esposo de Lourdes relató que la detención ocurrió sin explicaciones claras y en cuestión de minutos. “Ya se la habían llevado”, recordó al describir el momento en que intentó intervenir sin éxito. Su hijo de 18 años, Diego, afirmó que fue testigo de cómo los agentes se llevaron a su madre sin informar las razones del arresto. “No dicen nada”, señaló sobre las respuestas que recibió al intentar obtener información.

Mexicana detenida en espera de una audiencia

Actualmente, Lourdes permanece detenida en espera de una audiencia ante un juez de inmigración. Su caso se ha complicado aún más por la falta de representación legal, luego de que el abogado que llevaba el proceso, según la familia, se retirara del mismo.

La detención ha dejado a su familia en una situación emocional y económica crítica, con deudas acumuladas y un fuerte impacto en su vida cotidiana. En casa, la ausencia de Lourdes contrasta con un momento que debía ser de celebración: una hija recién graduada y dos hijos más próximos a concluir sus estudios, quienes ahora enfrentan la posibilidad de vivir sus graduaciones sin la presencia de su madre.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 29 de mayo de 2026
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