Noticias

"Pete" Vasquez llegó a CBP hace 26 años y hoy es su nuevo jefe: trayectoria

Luego de la renuncia de Michael Banks, la CBP designó al para encabezar la Patrulla Fronteriza, destacando su experiencia en liderazgo operativo, seguridad fronteriza y cooperación internacional, ya que cuenta con más de 26 años de experiencia dentro de la agencia

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Greg Bovino y algunos agentes de ICE podrían retirarse mañana de Minneapolis, según fuentes

La Patrulla Fronteriza inicia una nueva etapa, luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP, por sus siglas en inglés) anunció este 1 de junio de 2026 el nombramiento de Rosario “Pete” Vásquez como nuevo jefe de la agencia federal encargada de la seguridad fronteriza del país. Su llegada al cargo se produce semanas después de la salida de Michael Banks, quien dejó la institución tras una extensa trayectoria de más de tres décadas en el servicio.

Banks presentó su renuncia el pasado 14 de mayo por decisión personal, poniendo fin a una carrera de 37 años. Al despedirse, aseguró que era el momento adecuado para retirarse después de haber contribuido a transformar una frontera que calificó como “menos segura, desastrosa y caótica” en la “frontera más segura del país”.

PUBLICIDAD

A partir de este lunes, Pete Vásquez toma oficialmente el mando de la Patrulla Fronteriza en un contexto en el que, según la CBP, los agentes continúan fortaleciendo la seguridad fronteriza bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el comisionado de la CBP, Rodney S. Scott.

Más sobre Estados Unidos

El DHS evalúa un plan para rechazar solicitudes de asilo sin entrevista, según reportes
2 mins

El DHS evalúa un plan para rechazar solicitudes de asilo sin entrevista, según reportes

Inmigración
Abogados gratuitos para los detenidos de Alligator Alcatraz en medio de un posible cierre del centro
5 mins

Abogados gratuitos para los detenidos de Alligator Alcatraz en medio de un posible cierre del centro

Inmigración
ICE detiene a madre mexicana tras cita migratoria por visa U en California
2 mins

ICE detiene a madre mexicana tras cita migratoria por visa U en California

Inmigración
Agente de ICE es arrestado en Texas por disparar durante los operativos migratorias en Minneapolis
2 mins

Agente de ICE es arrestado en Texas por disparar durante los operativos migratorias en Minneapolis

Inmigración
‘¿Por qué no se regresó a su país?’: Las nuevas preguntas a solicitantes de residencia permanente en EEUU
2 mins

‘¿Por qué no se regresó a su país?’: Las nuevas preguntas a solicitantes de residencia permanente en EEUU

Inmigración
Los registros del 911 muestran dos sobredosis en el centro de detención de ICE en El Paso
3 mins

Los registros del 911 muestran dos sobredosis en el centro de detención de ICE en El Paso

Inmigración
Agentes de ICE se enfrentan a los manifestantes en el centro de detención de Delaney Hall, en Nueva Jersey
13 fotos

Agentes de ICE se enfrentan a los manifestantes en el centro de detención de Delaney Hall, en Nueva Jersey

Inmigración
Madre mexicana que lleva más de tres décadas en EEUU sale libre bajo fianza, pero enfrenta la deportación
4 mins

Madre mexicana que lleva más de tres décadas en EEUU sale libre bajo fianza, pero enfrenta la deportación

Inmigración
Gobierno dice que evalúa planes para suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de ciudades santuario
2 mins

Gobierno dice que evalúa planes para suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de ciudades santuario

Inmigración
Fue deportada y aun así logró graduarse: ahora 13 universidades la han aceptado, pero su futuro en EEUU es incierto
2 mins

Fue deportada y aun así logró graduarse: ahora 13 universidades la han aceptado, pero su futuro en EEUU es incierto

Inmigración

¿Quién es el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza?

De acuerdo con la CBP, Pete Vásquez cuenta con más de 26 años de experiencia dentro de l a Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos operativos y de liderazgo en la frontera suroeste, la frontera norte, la sede de la CBP e incluso en destinos internacionales.

Entre sus responsabilidades destacan puestos dentro del Grupo de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza, la Oficina Antiterrorista de la CBP y la dirección de la Alianza para Combatir las Amenazas Transnacionales. También fue agregado adjunto de la CBP en Canadá y director ejecutivo interino de la Oficina de Comercio de la agencia.

Los retos de su nueva gestión

Antes de su nombramiento, Vásquez se desempeñó como jefe del Sector Blaine, en Washington, donde supervisó operaciones de seguridad en la frontera norte y fortaleció la coordinación con autoridades federales, estatales, locales, tribales e internacionales.

Como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, tendrá la responsabilidad de supervisar a cerca de 20 mil agentes y personal profesional en todo Estados Unidos. Su misión incluirá combatir organizaciones criminales transnacionales, desarticular redes de tráfico de personas y narcotráfico, así como reforzar la seguridad y soberanía del país.

PUBLICIDAD

“Es un honor inmenso servir como jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos”, afirmó Vásquez al tomar el cargo en la CBP, quien aseguró que buscará fortalecer las capacidades operativas de la institución y respaldar el trabajo de sus agentes. En el plano personal, lleva 32 años casado con su esposa Rebecca, con quien formó una familia de tres hijas y tres nietos.

Video Hispano con asilo pendiente es detenido por ICE durante una cita con USCIS en Charlotte
Relacionados:
NoticiasCBPCBP OnePatrulla Fronteriza inmigracion

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Intercambiadas
LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
Gratis
Bendita suegra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX