Noticias "Pete" Vasquez llegó a CBP hace 26 años y hoy es su nuevo jefe: trayectoria Luego de la renuncia de Michael Banks, la CBP designó al para encabezar la Patrulla Fronteriza, destacando su experiencia en liderazgo operativo, seguridad fronteriza y cooperación internacional, ya que cuenta con más de 26 años de experiencia dentro de la agencia



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La Patrulla Fronteriza inicia una nueva etapa, luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP, por sus siglas en inglés) anunció este 1 de junio de 2026 el nombramiento de Rosario “Pete” Vásquez como nuevo jefe de la agencia federal encargada de la seguridad fronteriza del país. Su llegada al cargo se produce semanas después de la salida de Michael Banks, quien dejó la institución tras una extensa trayectoria de más de tres décadas en el servicio.

Banks presentó su renuncia el pasado 14 de mayo por decisión personal, poniendo fin a una carrera de 37 años. Al despedirse, aseguró que era el momento adecuado para retirarse después de haber contribuido a transformar una frontera que calificó como “menos segura, desastrosa y caótica” en la “frontera más segura del país”.

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A partir de este lunes, Pete Vásquez toma oficialmente el mando de la Patrulla Fronteriza en un contexto en el que, según la CBP, los agentes continúan fortaleciendo la seguridad fronteriza bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el comisionado de la CBP, Rodney S. Scott.

¿Quién es el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza?

De acuerdo con la CBP, Pete Vásquez cuenta con más de 26 años de experiencia dentro de l a Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos operativos y de liderazgo en la frontera suroeste, la frontera norte, la sede de la CBP e incluso en destinos internacionales.

Entre sus responsabilidades destacan puestos dentro del Grupo de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza, la Oficina Antiterrorista de la CBP y la dirección de la Alianza para Combatir las Amenazas Transnacionales. También fue agregado adjunto de la CBP en Canadá y director ejecutivo interino de la Oficina de Comercio de la agencia.

Los retos de su nueva gestión

Antes de su nombramiento, Vásquez se desempeñó como jefe del Sector Blaine, en Washington, donde supervisó operaciones de seguridad en la frontera norte y fortaleció la coordinación con autoridades federales, estatales, locales, tribales e internacionales.

Como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, tendrá la responsabilidad de supervisar a cerca de 20 mil agentes y personal profesional en todo Estados Unidos. Su misión incluirá combatir organizaciones criminales transnacionales, desarticular redes de tráfico de personas y narcotráfico, así como reforzar la seguridad y soberanía del país.

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“Es un honor inmenso servir como jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos”, afirmó Vásquez al tomar el cargo en la CBP, quien aseguró que buscará fortalecer las capacidades operativas de la institución y respaldar el trabajo de sus agentes. En el plano personal, lleva 32 años casado con su esposa Rebecca, con quien formó una familia de tres hijas y tres nietos.