Servicio de Inmigración y Ciudadanía EEUU (USCIS) ‘¿Por qué no se regresó a su país?’: Las nuevas preguntas a solicitantes de residencia permanente en EEUU La American Immigration Lawyers Association (AILA) señaló que en las entrevistas de pedidos familiares han comenzado a figurar preguntas para cuestionar los motivos por los que las personas solicitantes no optaron por un trámite consular o si tienen familia en su país de origen.

Video ¿Cuáles son las nuevas preguntas de USCIS que generarían incertidumbre en los solicitantes de la Green Card?

El servicio de inmigración de Estados Unidos ha comenzado a modificar las preguntas a los solicitantes de residencia permanente, entre las que se incluyen cuestionamientos sobre por qué la persona inmigrante no se regresó a su país. Así lo confirma la American Immigration Lawyers Association (AILA).

En declaraciones para N+ Univision, Jeff Joseph, presidente de AILA, señaló que en las entrevistas de pedidos familiares han comenzado a figurar preguntas para cuestionar los motivos por los que las personas solicitantes no optaron por un trámite consular, en una nueva ronda de endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump.

PUBLICIDAD

Entre las nuevas preguntas están:

¿Por qué no regresó a su país?

¿Por qué solicitó el ajuste de estatus en lugar del trámite consular?

¿Existe algún factor que le impida realizar el trámite consular?

¿Tiene aún familiares que residan en su país de origen?

¿Por qué decidió no regresar a su país al expirar su permiso de residencia?

Apenas la pasada semana, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) envió un memorándum en el que anunciaba que algunos extranjeros debían tramitar la tarjeta de residente permanente desde sus países de origen a través de los consulados. Lo que va contra una práctica legal utilizada desde hace décadas.

Kelley Ortega, abogada de inmigración, instó a los inmigrantes solicitantes que no se vayan a sus países para realizar el trámite: “Lo más importante es hablar con su abogado, porque hay mucha gente que me dice ‘¿me voy?’. No, no se vaya”, dijo.

Inmigración lo que está haciendo ahora es balanceando, aunque sea una interpretación errónea, pero balanceando factores, por ejemplo, si se quedó luego de que su visa venciera, cuánto tiempo llevan los Estados Unidos como total, cuáles son los lazos familiares para determinar si realmente esta persona merece arreglar dentro de los Estados Unidos. Kelley Ortega, abogada de inmigración a N+ Univision



La Asociación de Abogados de Inmigración ha declarado que aún no se ha informado de ninguna denegación del trámite de residencia con base en el memorándum del USCIS. Mientras que los funcionarios de la agencia parecen estar esperando las directrices de la nueva disposición.

La política no afecta a los actuales titulares de la tarjeta de residencia, por lo que ellos podrán seguir residiendo en el país.

La abogada Kelley Ortega recordó que existe una vía legal avalada por el Congreso estadounidense para que el trámite de ajuste de estatus se arregle en territorio nacional sin necesidad de regresar a sus países de origen.