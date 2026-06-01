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El DHS evalúa un plan para rechazar solicitudes de asilo sin entrevista, según reportes

La cadena de noticias CBS publicó una investigación exclusiva en la que asegura poseer documentos que muestran un supuesto plan que busca agilizar la revisión de expedientes migratorios y reducir el rezago acumulado en el sistema, aunque podría limitar las oportunidades de algunos solicitantes de exponer las razones de sus casos antes de la deportación

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La administración del presidente Donald Trump evalúa un nuevo cambio en el sistema de asilo de Estados Unidos que permitiría acelerar el rechazo de ciertas solicitudes sin realizar entrevistas a los solicitantes, una práctica que durante años ha sido parte central del proceso migratorio.

La propuesta, contenida en documentos internos del gobierno federal, según CBS News, forma parte de una estrategia más amplia para reducir el volumen de casos acumulados y limitar el acceso a este mecanismo de protección.

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De acuerdo con el plan, funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS), podrían desestimar solicitudes cuando determinen que fueron presentadas más de un año después del ingreso del extranjero al país.

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En esos casos, los solicitantes serían remitidos directamente a procedimientos de deportación ante los tribunales de inmigración, donde tendrían que defender su permanencia en territorio estadounidense.

Excepciones y cambios al proceso

La legislación migratoria establece, en términos generales, que las peticiones de asilo deben presentarse dentro del primer año de estancia en Estados Unidos. No obstante, contempla excepciones para situaciones específicas, entre ellas problemas médicos graves, deficiencias en la representación legal o casos de menores no acompañados.

La normativa en análisis mantendría la posibilidad de continuar con los casos que encajen en esas excepciones, pero modificaría una práctica histórica del USCIS: entrevistar a prácticamente todos los solicitantes antes de tomar una decisión.

Preocupación por posibles errores

La iniciativa surge en un contexto de fuerte acumulación de expedientes. El USCIS mantiene alrededor de 1.5 millones de solicitudes pendientes, mientras que los tribunales migratorios registran 3.3 millones de casos, incluidos 2.3 millones relacionados con asilo.

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Sin embargo, especialistas en inmigración advierten que un rechazo acelerado podría afectar a personas con razones legítimas para haber presentado su solicitud fuera del plazo establecido, especialmente aquellas que permanecieron en el país bajo algún estatus migratorio temporal antes de solicitar protección.

Video DHS aclara que solicitantes de residencia mantendrán su proceso dentro de Estados Unidos
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