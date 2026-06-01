Patrulla Fronteriza Patrulla Fronteriza detiene a 52 inmigrantes que manejaban camiones de carga en Arizona La Operación Checkmate se enfocó en detectar a personas sin estatus legal que conducían vehículos comerciales

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La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó sobre el arresto de 52 personas que se encontraban indocumentadas en el país durante un operativo realizado en Arizona, una acción que pone el foco en los inmigrantes que trabajan como conductores de vehículos comerciales.

De acuerdo con las autoridades, los arrestos ocurrieron entre el 11 y el 15 de mayo como parte de la llamada Operación Checkmate, desarrollada por agentes del Sector Yuma. Del total de detenidos, 36 conducían camiones semirremolques al momento de ser identificados por las autoridades migratorias.

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La operación forma parte de una estrategia enfocada en localizar a inmigrantes indocumentados que operan vehículos comerciales en carreteras estadounidenses.

La mayoría de los detenidos tenía licencias comerciales emitidas en Estados Unidos

Según el reporte oficial, de los 36 camioneros arrestados, 29 contaban con licencias de conducir comerciales emitidas por estados como California, Nueva York, Washington y Virginia. Otros tres conductores no poseían ningún tipo de licencia.

Las autoridades detallaron que 30 de los camioneros detenidos eran originarios de India, mientras que los seis restantes provenían de México, El Salvador y Rusia.

El comunicado también señala que muchos de ellos habían obtenido permisos de trabajo durante la administración de Joe Biden, documentos que, según las autoridades actuales, ya no son válidos.

"Todos fueron procesados conforme a la ley federal y serán deportados", indicó la Patrulla Fronteriza.

El jefe interino de la Patrulla Fronteriza del Sector Yuma, Dustin W. Caudle, defendió la operación al asegurar que busca reducir riesgos para conductores y comunidades.

“La Operación Checkmate refleja nuestro compromiso de proteger a las comunidades y las carreteras de los conductores que transitan ilegalmente por la vía pública y que representan un riesgo significativo para la seguridad pública. Mis agentes patrullan a diario para garantizar que detengamos a estas personas y evitemos que se produzcan más accidentes mortales en las carreteras de todo Estados Unidos”, declaró Dustin W. Caudle, jefe interino de la Patrulla Fronteriza del Sector Yuma.

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Hace unas semanas, el Departamento de Transporte emitió recientemente nuevas disposiciones destinadas a impedir que conductores extranjeros que no cumplan con los requisitos establecidos obtengan licencias para operar camiones y autobuses comerciales en Estados Unidos.