Gobierno de Estados Unidos Madre mexicana que lleva más de tres décadas en EEUU sale libre bajo fianza, pero enfrenta la deportación Su caso expone cómo una simple cita con las autoridades puede convertirse en meses de detención para migrantes con una vida hecha en Estados Unidos.

Video Agentes de ICE habrían arrestado a joven hondureño en tribunal de NY horas después de fallo que lo prohibía

Elvira Benitez-Suarez, una mujer de Sheboygan Falls que ha vivido en Estados Unidos durante 36 años, ha sido puesta en libertad bajo custodia federal de inmigración tras una larga batalla legal.

Su hija adulta salió de Wisconsin el 26 de mayo para recoger a Benítez-Suárez de la cárcel de Kentucky, cerca de Cincinnati, donde ha estado detenida durante más de dos meses. Benítez-Suárez tiene cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y cuatro nietos.

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Su liberación se produjo tras una victoria en el tribunal de inmigración el 21 de mayo. Un juez de inmigración dictaminó que debía permitírsele pagar una fianza y la fijó en la cantidad mínima legal, 1,500 dólares. El gobierno federal decidió no apelar la decisión, por lo que Benítez-Suárez pagó la fianza el 26 de mayo.

Benítez-Suárez, de 51 años, no tiene antecedentes penales. Es dueña de una empresa de limpieza junto con su esposo y participa activamente en su iglesia en Mequon. A los 15 años, huyó de una agresión sexual y violencia doméstica en México, según declaró su abogado, Marc Christopher. En un comunicado, Christopher condenó la detención de personas como ella, quienes están "fortaleciendo las comunidades que las rodean".

"El caso de Elvira ilustra la crueldad y el absurdo de un sistema donde se gastan miles de millones de dólares de los contribuyentes en la detención de madres, trabajadoras, cuidadoras y miembros de la comunidad con larga trayectoria que no representan ningún peligro para nadie y que han dedicado años a contribuir a este país", afirmó. "Nuestro gobierno sigue gastando cantidades exorbitantes de dinero encarcelando a personas, en condiciones deplorables, cuyo único "delito" real es buscar la oportunidad de permanecer con sus familias y continuar con la vida que ya han construido aquí".

Segunda detención de Benítez-Suárez

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Benítez-Suárez el 10 de marzo cuando salía de una cita en la oficina de la agencia en Milwaukee. Era la segunda vez que era detenida por el ICE en cuestión de meses. La primera vez que los agentes del ICE la detuvieron fue cuando cruzó accidentalmente la frontera hacia Canadá durante un viaje familiar a las Cataratas del Niágara.

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Pasó seis meses detenida por el ICE en Ohio antes de que un juez federal de inmigración determinara que su deportación causaría graves dificultades a sus dos hijos menores y que debía recibir la residencia permanente. El gobierno federal apeló esa decisión, por lo que aún no ha obtenido la residencia permanente legal.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró anteriormente que "estar detenido es una elección" e instó a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país. Su abogado ha argumentado que Benítez-Suárez ya pasó tiempo detenida y ganó su caso para permanecer en Estados Unidos.

Christopher había calificado anteriormente su caso como uno de los más atroces de su carrera. Había estado presionando para que la liberaran de su segundo período de detención, argumentando que no había razón para que siguiera detenida después de la orden del primer juez.

La liberación bajo fianza de Benítez-Suárez fue posible tras una decisión del tribunal federal de apelaciones del 11 de mayo. Un panel de jueces del Sexto Circuito dictaminó que los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y han vivido allí durante mucho tiempo deben tener derecho a una audiencia para la fijación de su fianza. Christopher se enteró de la noticia y gestionó la audiencia de Benítez-Suárez en cuestión de días.

Argumentó con éxito que Benítez-Suárez cumplía los requisitos para obtener la libertad bajo fianza: no representa una amenaza para la seguridad pública y no existe riesgo de fuga.

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Si la audiencia de fianza no hubiera tenido éxito, Benítez-Suárez habría continuado con una petición de hábeas corpus, un caso ante un tribunal federal en el que argumentaba que su detención en Kentucky era ilegal. La petición de hábeas corpus se suspendió cuando se le permitió a Benítez-Suárez pagar la fianza a través de su caso independiente ante el tribunal de inmigración.

Sin embargo, un aspecto de su caso de inmigración sigue en curso: la apelación del gobierno federal contra la decisión del juez de inmigración de otorgarle la tarjeta de residencia. Christopher espera una audiencia para dicha apelación el 8 de junio.



*Este contenido fue traducido al español por N+Univision.