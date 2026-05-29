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Agente de ICE es arrestado en Texas por disparar durante los operativos migratorias en Minneapolis

El arresto del agente de ICE Christian Castro revive la polémica por la Operación Metro Surge, marcada por miles de detenciones de migrantes, protestas nacionales y las muertes de Ren Good y Alex Pretti durante acciones de fuerzas federales.

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Por:N+ Univision
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Video "Minnesota tiene la responsabilidad de hacerles justicia": Tim Walz sobre Renee Good y Alex Pretti

Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), fue arrestado en Texas por su presunta responsabilidad en un tiroteo ocurrido durante la polémica Operación Metro Surge en Minnesota.

La Fiscalía del Condado Hennepin informó en un comunicado este viernes 28 de mayo de 2026 que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota ( BCA) localizaron al agente y viajaron esta semana a Texas para coordinar su captura. El arresto fue ejecutado por agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y por los Rangers de Texas, con apoyo de investigadores estatales.

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Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo por denuncia falsa de un delito, derivados de un incidente ocurrido el 14 de enero de 2026. Según la acusación, el agente disparó a través de la puerta principal de una vivienda aun sabiendo que varias personas acababan de ingresar al inmueble.

La bala atravesó la puerta e hirió en la pierna a una de las víctimas antes de impactar en la pared de la habitación de un menor de edad. El caso provocó fuertes cuestionamientos sobre el actuar de agentes federales durante el operativo migratorio desplegado en Minneapolis-St. Paul.

Segundo agente acusado por operativo

Christian Castro es el segundo agente federal acusado penalmente por hechos relacionados con la Operación Metro Surge, un despliegue de cerca de 3,000 agentes de ICE realizado entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

El operativo derivó en miles de arrestos de migrantes, protestas en más de 40 estados y la muerte de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti durante acciones federales. La operación concluyó oficialmente el 12 de febrero, cuando el zar fronterizo Tom Homan anunció el retiro de las tropas federales de Minnesota.

Además, el director de ICE, Todd Lyons, reconoció previamente que Castro y otro agente mintieron sobre las circunstancias del incidente investigado.

“La detención de hoy es un paso crítico en nuestra acusación contra el señor Castro”, declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, quien destacó el trabajo de investigación realizado por la BCA.

Video Protestas en Minneapolis exigieron justicia por Alex Pretti y Renée Good
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