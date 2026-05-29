Centros de detención de ICE Los registros del 911 muestran dos sobredosis en el centro de detención de ICE en El Paso El 23 y 24 de mayo se realizaron dos llamadas al 911 desde el Camp East Montana en El Paso, Texas, por dos sobredosis. Legisladores manifiestan su preocupación ante las constantes irregularidades en contra de inmigrantes detenidos en dicho centro.

Video Registran llamadas al 911 que revelan violencia y crisis de salud en el centro Camp East Montana de Texas

Equipos de emergencia médica respondieron a dos sobredosis en el Camp East Montana de ICE en El Paso durante el fin de semana de Memorial Day, según muestran los registros de llamadas al 911.

Los dos registros de llamadas obtenidos por el El Paso Times a través de una solicitud de registros públicos muestran dos llamadas: una a las 4 p.m. del sábado 23 de mayo y otra a las 9:18 a.m. del domingo 24 de mayo, por dos hombres, de 35 y 34 años de edad, que sufrían de sobredosis. El personal médico del centro de detención realizó las llamadas al 911, pero no proporcionó mucha información.

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El Departamento de Bomberos de El Paso respondió a ambas emergencias. Actualmente se desconoce el estado de salud de los hombres.

No está claro si los hombres eran detenidos. Sin embargo, las sobredosis están encendiendo las alarmas entre los defensores de los derechos civiles, quienes han expresado su preocupación por las condiciones y el acceso a la atención médica en Camp East Montana.

"La noticia de que dos personas sufrieron una sobredosis en Camp East Montana es profundamente perturbadora y genera una profunda preocupación por la salud y el bienestar de estas personas y de todos los que están detenidos en Camp East Montana", declaró Charlotte Weiss, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. "Las sobredosis subrayan nuestras preocupaciones documentadas desde hace mucho tiempo sobre la atención médica, el tratamiento de salud mental, la falta de protección y la seguridad en esta instalación".

El Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los casos.

El centro de detención de ICE en El Paso sigue generando preocupación

El centro de detención de ICE es el más grande del país, con una capacidad para albergar a 5,000 personas. Las acusaciones de abusos a los derechos humanos han plagado el lugar desde que abrió en agosto de 2025.

Amentum Services asumió la gestión del centro de detención de 1,200 millones de dólares en abril de 2026, reemplazando a Acquisitions Logistics. A la empresa anterior se le canceló el contrato tras numerosos informes de violaciones y mala gestión del centro de detención más grande de los Estados Unidos.

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Una investigación interna de ICE también encontró 49 violaciones en el sitio gestionado por Acquisition Logistics.

Entre las violaciones a las políticas de detención y los procedimientos operativos encontrados se incluyeron 22 deficiencias relacionadas con el "uso de la fuerza y restricciones", 11 problemas relacionados con la " seguridad y control de las instalaciones" y cinco relacionados con la " atención médica". El informe también enumera dos deficiencias en la "prevención e intervención del abuso y la agresión sexual", cuatro deficiencias relacionadas con el "sistema de quejas" y una relacionada con el acceso telefónico.

Representantes de los EEUU, incluidos Veronica Escobar (demócrata por El Paso), Angie Craig (del Partido Demócrata-Granjero-Laborista, por Prior Lake) y otros líderes políticos, han planteado su preocupación por las condiciones en el centro de detención tras más de una docena de visitas de supervisión. Los representantes del Congreso han manifestado repetidamente su preocupación por el acceso de los detenidos a los servicios médicos y de salud mental.

Al menos 49 migrantes han muerto bajo la custodia de ICE desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo, con 18 muertes ocurridas en 2026. Al menos 10 de estas muertes fueron suicidios, según descubrió una investigación de la Associated Press, incluida la de Víctor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años que murió en el centro el 17 de enero.

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Estas muertes se producen en un momento en que la administración Trump busca detener y deportar a la mayor cantidad posible de inmigrantes de los Estados Unidos.