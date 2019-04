Exclusiva: Las imágenes de las condiciones de esclavitud que sufrieron albañiles de Tijuana en California

“Tenían acceso limitado a sanitarios y duchas”

Callaron por el miedo a ser deportados

Su expatrón, contó, le prometió que le ayudaría a conseguir un permiso de trabajo en EEUU y le dijo que no tenía que preocuparse pues San Francisco es una ciudad santuario. El problema era que Torres Hernández no le pagaba. Una vez, cansado de que le cobrara, lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.

Otra víctima de este hombre, ALA, aseguró que Torres Hernández le dijo que, si se enteraba que estaban buscando empleo, “les echaré a Migración”. Según su relato, continuó trabajando para él por la promesa de que le ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.

De acuerdo con el testigo JFMA, el acusado le confesó que no les pagaba a sus empleados sin papeles porque “de esa manera yo los puedo tener aquí”.

Dos hombres que trabajaron para este empresario, uno con residencia permanente y otro ciudadano estadounidense, también cooperaron con las autoridades. Robert Bodine dijo que lo escuchó advertirle a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.

Por su parte, Bulmaro García contó que su expatrón le “pagaba muy pocas veces” y aseguró que cuando le advirtió que lo denunciaría a las autoridades por no entregarle su sueldo, este le respondió: “Si le llamas a la Policía, los agarraré de las bolas (testículos)”.

Cuando el acusado supo que lo estaban investigando, fanfarroneó sosteniendo que era “intocable” y le dijo a los indocumentados que no les creerían y advirtió que tomaría represalias si hablaban con la Policía, según documentos judiciales consultados por Univision Noticias.

Cárcel, multas y restituciones a las víctimas

Su abogado Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno. Aseguró que “no hay evidencia” de que se aprovechó de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.