Está detenido en Adelanto y su vida depende de una cirugía de corazón, pero no es prioridad para ICE

LOS ÁNGELES, California.– Rosi García ya no sabe a quién más pedirle ayuda. Con la voz entrecortada lamenta que todas las puertas se le han cerrado tratando de salvar a su esposo, José Contreras, un guatemalteco de 60 años que lleva nueve meses en el centro de detención para migrantes en Adelanto, California, y a quien le urge una operación de corazón, según su denuncia.

"No lo quieren operar, ni le dan el medicamento que necesita. Migración no nos hace caso. Todos estamos angustiados", dijo García, originaria de México, en una entrevista con Univision Noticias.

José Contreras tiene un soplo cardíaco porque se le obstruyó una válvula del corazón y los funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no le brindan la atención médica que su familia dice que él necesita diciéndole que otros detenidos deben recibir cirugías primero.

"Dice que si muere ahí, que lo entierren en Guatemala"

Su familia afirma que el centroamericano no tiene antecedentes penales, algo que no desmintió ICE. Dicen que hace varios años terminó bajo custodia federal presuntamente por un problema familiar en el que estuvo involucrado su hermano, a quien ya deportaron.

Es el único lío legal en el que ha estado, asegura su esposa. "No se mete con nadie, siempre dedicado a sus hijos, a su familia", describe García.

"Él no es un delincuente, ha reportado sus impuestos cada año, tiene tres hijos ciudadanos", explicó su hermana, Maria Luisa Contreras, quien lo visita en Adelanto cada fin de semana.

"Ya no lo veo bien, ya no quiere hablar con nosotros. Él dice que si muere ahí que lo entierren en Guatemala", comentó con un nudo en la garganta.

"Me dijo que se siente cansado. Está pálido, delgado. Físicamente está delicado, no es el mismo que cuando entró a ese lugar", mencionó. "Torturan a la gente en ese lugar".

"Se oye en su voz, está muy triste"

Estela Contreras, una de las hija del migrante detenido, señaló que a sus tres medios hermanos menores les haya impactado negativamente la ausencia de su padre. "La están pasando mal, porque les afecta en la escuela. No se pueden concentrar, sus calificaciones han estado bajando", aseguró.

Este domingo, la última vez que habló por teléfono con su padre, él le pidió que viera por ellos. "Él trata de ponerse fuerte para que uno no esté preocupado. Me dijo que me quería mucho, que cuide de mis hermanos, que cuide de mi familia", mencionó.