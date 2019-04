Es residente permanente y le negaron la ciudadanía por haber trabajado en la industria legal de la marihuana

Oswaldo Barrientos es un inmigrante salvadoreño de 30 años que llegó a EEUU cuando era un niño y obtuvo su residencia permanente cuando tenía 13. Creció y fue a la escuela secundaria en el país que hoy considera su hogar, ha pagado impuestos y no tiene antecedentes penales. Nunca había tenido ni pensado en problemas migratorios, hasta el pasado mes de noviembre.

Para Barrientos el proceso de convertirse en ciudadano significaba un trámite más y asumió que sería simple, pero cuando llegó a su entrevista con el funcionario de inmigración le negaron su solicitud por algo que no tenía en cuenta: había trabajado en una empresa que cultiva legalmente marihuana en Colorado.

Este salvadoreño que vive hace más de 20 años en el país no había hecho nada malo según recordaba, pues en Colorado la hierba es legal. Comenzó a trabajar en la industria de la marihuana en 2014, alentado por lo que había descubierto investigando el uso de ese producto con fines medicinales en vista de que su madre sufría de cáncer de piel.

No es el primer caso

"Me quedé estupefacto, asombrado", señaló el migrante salvadoreño. "Sentí muchas cosas. Jamás me imaginé que iba a terminar en esta situación".

Aunque no hay evidencias de que se haya negado la ciudadanía por las mismas razones a otras personas afuera de Colorado, los activistas y abogados de inmigración sospechan que personas que no tienen representantes legales tal vez acepten la negativa y presenten nuevas solicitudes sin comentarlo con nadie.

Los abogados de Barrientos, Aaron Elinoff y Bryce Downer, que se especializan en las leyes de inmigración de Colorado, dijeron que a otra clienta también le habían negado la ciudadanía por su trabajo en la industria de la marihuana. Esta mujer pidió no ser identificada porque encontró otro trabajo en el sector médico.

"La agencia debe acatar las leyes federales": USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración asegura que no comenta sobre casos individuales, pero justificó el rechazo de la ciudadanía en casos como estos afirmando que las leyes federales prohíben el uso y venta de la marihuana.

"Si bien las leyes estatales permiten el uso de la marihuana, la Corte Suprema dictaminó que el Congreso tiene jurisdicción para prohibir la distribución y posesión de la droga, incluso si estas actividades prohibidas no son ilegales a nivel estatal", explicó Deborah Cannon, portavoz de la dependencia.

"Al analizar las solicitudes de ciudadanía, la agencia debe acatar las leyes federales. Reconocemos la honestidad de los solicitantes que presentan la documentación requerida que refleja la compra y posesión legal a nivel estatal. Sin embargo, como agencia del gobierno federal, no estamos habilitados legalmente para darle consideración especial a estos casos mientras no se modifiquen las leyes federales", agregó.

Qué recomiendan los abogados

La mayoría de los abogados de inmigración recomiendan a las personas que trabajan en la industria de la marihuana que no soliciten la ciudadanía, incluso en casos tan claros como el de Barrientos, según Elinoff.

"Estas son personas que realmente quieren ser ciudadanos y Estados Unidos les dice que no", lamentó el abogado.

Mientras tanto, el salvadoreño acata l a recomendación de no salir del país para no correr el riesgo de que no se le permita regresar. Piensa seguir en el mismo trabajo y señala que la negativa del gobierno es una actitud Etotalmente errada".