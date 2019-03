"Fue bastante difícil porque no sé leer ni escribir": es analfabeta y vive en su auto, pero logró hacerse ciudadano

El salvadoreño enumera cada unos de estos obstáculos tratando de ser un ejemplo para los residentes permanentes que se niegan a dar el siguiente paso. "Fue bastante difícil porque no sé leer, no sé escribir. Todo se me olvidaba y apenas el día siguiente venía recordando (lo que le preguntaban)", contó a Univision Noticias unas horas antes de acudir a su ceremonia de naturalización en la ciudad de Ontario, California.

"Me costó, había cosas que no sabía. Me hicieron preguntas que no sabía. Me quedé ahí pensando: ‘¿qué será? ¿qué será?’", recordó su primera falla al ser entrevistado en lo que recuerda como una intimidante oficina, la del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en el centro de Los Ángeles. "No sabía los nombres, nada. Fallé varias veces, me hicieron preguntas que yo no había oído", agregó.