Migrantes

“Peor que una prisión”: Inmigrantes saturaron al 911 para pedir ayuda en centro de detención

Las personas inmigrantes denunciaron varias malas prácticas en el centro de detención; así viven con condiciones de hacinamiento y falta de alimentos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Inmigrante venezolano denuncia 18 meses detenido tras entrar legalmente a EEUU con CBP One

Personas inmigrantes saturaron la línea del 911 para pedir ayudar en un centro de detención, el cual describieron como "peor que una prisión". En N+ Univision te compartimos lo que vivieron.

Un reportaje basado en registros de emergencias, testimonios y documentos judiciales reveló una situación alarmante dentro de un centro de detención de inmigrantes en El Paso, donde detenidos habrían recurrido al 911 para pedir ayuda ante los problemas médicos, presuntas condiciones precarias e incluso, intentos de suicidios.

PUBLICIDAD

El caso se centra en el Camp East Montana, que es considerado el centro más grande administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés). Según AP, desde su apertura, el lugar ha registrado numerosas emergencias médicas y psicológicas.

Llamadas al 911 a menudo

De acuerdo con registros de la ciudad de El Paso, el personal del campamento realizó alrededor de 130 llamadas al 911 en los primeros cinco meses de funcionamiento, lo que equivale a casi una llamada diaria.

Las grabaciones reflejan situaciones críticas dentro de la instalación. Entre ellas:

Más sobre Migrantes

¿Es obligatorio el trámite de CURP biométrico para migrantes? Esto dicen autoridades de México
2 mins

¿Es obligatorio el trámite de CURP biométrico para migrantes? Esto dicen autoridades de México

Inmigración
Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular
3 mins

Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular

Inmigración
México pide a EE UU aclarar muerte de migrante custodiado por ICE: Esto dijo sobre caso en Georgia
1 mins

México pide a EE UU aclarar muerte de migrante custodiado por ICE: Esto dijo sobre caso en Georgia

Inmigración
USCIS, dedicada a emitir visas y 'green cards', ahora desplegará agentes armados para arrestar inmigrantes
4 mins

USCIS, dedicada a emitir visas y 'green cards', ahora desplegará agentes armados para arrestar inmigrantes

Inmigración
14,000 migrantes que iban a EEUU regresaron al sur desde el retorno de Trump al poder
4 mins

14,000 migrantes que iban a EEUU regresaron al sur desde el retorno de Trump al poder

Inmigración
El Salvador dice que EEUU tiene "jurisdicción y responsabilidad legal" sobre los inmigrantes deportados al CECOT
3 mins

El Salvador dice que EEUU tiene "jurisdicción y responsabilidad legal" sobre los inmigrantes deportados al CECOT

Inmigración
Qué dice la carta que recibió la FIFA sobre el gobierno de Trump de cara al Mundial de Fútbol
4 mins

Qué dice la carta que recibió la FIFA sobre el gobierno de Trump de cara al Mundial de Fútbol

Inmigración
Trump ofrece $1,000 a inmigrantes por 'autodeportarse'; abogados creen que es una oferta engañosa
9 mins

Trump ofrece $1,000 a inmigrantes por 'autodeportarse'; abogados creen que es una oferta engañosa

Inmigración
Víctor Ávila vive en EEUU y tiene green card desde hace casi 60 años. Fue detenido por ICE y ahora buscan deportarlo
2 mins

Víctor Ávila vive en EEUU y tiene green card desde hace casi 60 años. Fue detenido por ICE y ahora buscan deportarlo

Inmigración
Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que le permita retomar las deportaciones de venezolanos
3 mins

Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que le permita retomar las deportaciones de venezolanos

Inmigración
  • Un hombre que lloraba tras ser agredido por otro detenido.
  • Un migrante golpeándose la cabeza contra la pared mientras expresaba pensamientos suicidas.
  • Una mujer embarazada con fuertes dolores y contagio de COVID-19.

También se reportaron lesiones de diversa gravedad, desde caídas de literas hasta un hombre de 79 años con problemas respiratorios. Además, al menos 20 emergencias relacionadas con convulsiones habrían sido registradas, algunas con traumatismos severos.

Testimonios describen hacinamiento y falta de atención

Personas que estuvieron detenidas en el campamento relataron condiciones de hacinamiento y dificultades para acceder a atención médica. Según estos testimonios, unas 3,000 personas llegaron a permanecer diariamente en el lugar, en instalaciones descritas como ruidosas y con problemas sanitarios.

PUBLICIDAD

Uno de los exdetenidos, identificado como Owen Ramsingh, quien fue deportado en febrero, aseguró que su experiencia fue extremadamente dura.

Cada día parecía una semana. Cada semana parecía un mes. Cada mes parecía un año. El campamento East Montana era un mil% peor que una prisión.
Owen Ramsingh, exdetenido.


Los detenidos también señalaron pérdida de peso por falta de alimentos suficientes y miedo a los guardias de seguridad, quienes, según sus relatos, habrían utilizado la fuerza para controlar disturbios.

También, se reportaron intentos de suicidio y dos muertes; dos incidentes terminaron en muerte: el 3 de enero, un migrante cubano de 55 años murió después de que guardias lo inmovilizaran tras un intento de autolesión. Un médico forense determinó que la causa fue asfixia.

El 14 de enero, un ciudadano nicaragüense de 36 años se suicidó días después de ser detenido. Además, registros de la ciudad indican al menos otros seis intentos de suicidio.

Video ICE detiene a periodista colombiana Estefany Rodríguez


Con información de AP.

FBPT

Relacionados:
MigrantesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX