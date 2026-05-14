CBP Un mensaje pidiendo ayuda y 140 grados Fahrenheit: los últimos minutos de los seis migrantes muertos en el interior de un vagón en Laredo La tragedia volvió a teñir las vías ferroviarias del sur de Texas, consolidando el corredor entre la frontera y San Antonio como una de las rutas más mortíferas para la migración irregular

Video Todo lo que se sabe de 6 cuerpos hallados en un vagón en Laredo; había una mexicana entre las víctimas

El hallazgo de siete cuerpos — seis dentro de un vagón de carga y uno más a la orilla de las vías— ha destapado una vez más las condiciones inhumanas a las que se enfrentan quienes confían su vida a las redes de tráfico humano.

El incidente comenzó a gestarse el sábado pasado, cuando el termómetro en la región rozaba los 89 grados Fahrenheit (más de 36 grados ºC).

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Desde el interior de una "caja seca" de un tren de Union Pacific, una mujer mexicana alcanzó a enviar un último mensaje de texto a un familiar: el calor era insoportable. No se equivocaba. Según las autoridades, la sensación térmica dentro del contenedor metálico pudo haber escalado hasta los 140 Fahrenheit (60ºC), convirtiendo el espacio en un horno hermético del que era imposible escapar.

A pesar de que la Policía de San Antonio fue alertada por los familiares sobre los mensajes de auxilio, el tren no pudo ser localizado a tiempo. Fue hasta la tarde del domingo, en Laredo, a unas 160 millas de distancia, cuando un empleado ferroviario descubrió la macabra escena de seis personas fallecidas tras abrirse el vagón.

Las investigaciones posteriores, lideradas por la oficina del alguacil del condado de Bexar, añadieron una séptima víctima al recuento. Un cuerpo fue hallado el lunes cerca de las vías en San Antonio, en un punto donde los sensores del tren indicaron que la puerta del vagón había sido abierta desde el exterior. Javier Salazar, alguacil del condado, sugirió que la víctima pudo haber sido lanzada desde el tren por los traficantes tras fallecer, o cayó accidentalmente intentando abrir la puerta.

La doctora Corinne Stern, médica forense del condado de Webb, confirmó que la causa de muerte de la mujer de 29 años que envió los mensajes fue hipertermia, una falla catastrófica del sistema de termorregulación del cuerpo ante el calor extremo, que es comúnmente conocida como golpe de calor.

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Stern estima que el grupo sufrió una agonía de casi ocho horas antes de morir. "Es altamente probable que la hipertermia fuera la causa de muerte del grupo completo", señaló la forense, quien describió el suceso como una "muerte accidental" en términos legales, pero provocada por condiciones de confinamiento letales.

¿Quiénes eran las víctimas del tren en Laredo?

Entre las personas identificadas hasta el momento se encuentran dos hombres mexicanos, Carlos Eduardo Reyes Ramírez, de 45 años, y Nereo Aguilar García, de 56.

Por parte de Honduras, las autoridades han confirmado las identidades de:

Denis Isaías Anariba Herrera, de 24 años.

Nelson Davian Portillo Martínez, de 14 años

Josué David Cerón Valdez.

Además, se ha confirmado a una mujer mexicana de 29 años de edad, de la cual las autoridades aún no han revelado su identidad.

Las autoridades federales y del estado de Texas investigan el caso como un incidente de tráfico de personas bajo la sospecha de que un "coyote" operaba las puertas desde el exterior, ya que los contenedores no cuentan con mecanismos de apertura interna.

Revivir el horror de San Antonio

Este suceso evoca inevitablemente la tragedia de 2022, cuando más de 50 migrantes murieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas, y subraya la peligrosidad de una frontera donde, en el año 2025, la Organización Internacional para las Migraciones registró al menos 131 muertes de migrantes que transitaron ese corredor.

En el interior del vagón de Union Pacific, iba el sueño de un hombre de abrazar a sus hijos y volver a jugar con ellos por la calle. A un lado, la ilusión de un joven de 14 años que quería llegar a Atlanta para saludar a sus amigos y volver a la escuela y, un poco más al fondo, el recuerdo en la mente de un chico que en dos semanas cumplía 25 años y tenía la idea de celebrarlo con su madre. Todos estos pensamientos viajan apretados, en silencio y de pie, sostenidos por la esperanza.