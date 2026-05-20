Deportaciones ICE está arrestando a inmigrantes que entraron legalmente con visa y luego pidieron asilo. Te explicamos La agencia federal confirmó a N+ Univision que sus agentes están arrestando a inmigrantes que ingresaron legalmente s Estados Unidos, pidieron asilo y esperan la resolución de sus casos porque violaron los términos de sus visas. USCIS tiene más de 1.4 millones de peticiones de asilo afirmativo en espera, algunos desde hace años.

Video Estado Migratorio: Advertencias sobre procesos de remoción para inmigrantes con trámites pendientes

Cientos de miles de inmigrantes que ingresaron con visa a Estados Unidos y luego solicitaron asilo ante el servicio de inmigración y aguardan la resolución de sus casos están siendo arrestados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y puestos en proceso de deportación.

Se trata de asilos afirmativos que son procesados por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). Al 30 de septiembre de 2025, cierre del Año Fiscal 2025, la base de datos de la agencia registró una acumulación de 1.435,560 formularios I-589.

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Muchos de los casos en espera llevan entre 5 y 8 años atascados. USCIS ha explicado que los atrasos obedecen principalmente al cumplimiento de protocolos de seguridad nacional y escasez de recursos.

Los datos también muestran que la agencia tenía a finales de septiembre 11.6 millones de casos acumulados, entre ellos:

I-130, peticiones familiares: 2,357,348

I-751, peticiones de retiro de condiciones de residencia: 263,655

I-765, peticiones de empleo: 1,726,897

I-589, peticiones de asilo afirmativo: 1,435,560

I-821, peticiones de TPS: 1,173,699

I-821D, peticiones de DACA: 130,064

I-918, peticiones de visa U: 421,782

I-485, peticiones de ajuste: 1,243,867

N-400, peticiones de ciudadanía: 524,972

No existe información detallada que muestre en cuántos de estos casos los peticionarios ingresaron con visa y si ya expiraron sus tiempos de permanencia autorizado. Tampoco hay información respecto a los objetivos de detenciones de ICE.



Qué dijo ICE sobre los inmigrantes que entraron con visa

N+ Univision preguntó a ICE sobre la detención de la doctora venezolana Yarelys Guerrero Ramírez ocurrida el 11 de mayo en un tramo de la carretera I-75 al norte de Miami, Florida. Guerrero tiene un caso de asilo afirmativo pendiente con USCIS, permiso de trabajo vigente y licencia de conducir válida. El arresto ocurrió en un check point que realizaban agentes de policía de carreteras y la Patrulla Fronteriza.

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A través de un correo electrónico, un portavoz de USCIS dijo que la doctora Guerrero “una extranjera indocumentada proveniente de Venezuela, fue arrestada por la Patrulla de Caminos de Florida y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante operaciones conjuntas de tráfico el 11 de mayo”.

“Durante la entrevista y las verificaciones de antecedentes posteriores, se determinó que Guerrero había ingresado a EEUU (…) con una visa de visitante de no inmigrante”, como la mayoría de los más de 1.4 millones de extranjeros que aguardan por sus casos de asilo afirmativo en USCIS.

EL portavoz agregó que “Guerrero optó por violar los términos de su admisión y permaneció en Estados Unidos más allá del período autorizado”. Y precisó que “una solicitud de alivio migratorio pendiente NO confiere ningún tipo de estatus legal en los Estados Unidos”.

Seguidamente agregó que “si una persona ingresa a nuestro país con una visa y permanece ilegalmente, queda sujeta a detención o deportación. Todo extranjero indocumentado recibe el debido proceso. A Guerrero se le emitió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y permanecerá bajo la custodia de ICE (…) a la espera de los procedimientos de inmigración”.

Qué dicen abogados

El presentar cargos de violar los términos de una visa cuando el inmigrante pidió asilo dentro del plazo establecido de un año y el programa se encontraba legítimamente disponible “es una violación al debido proceso migratorio”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

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“Desgraciadamente se trata de una actitud terrible el uso de cualquier excusa para poder detener personas por razones de estadística”, agregó. “No están respetando el debido proceso de los solicitantes de asilo, quienes bajo la ley tienen la opción de quedarse y proteger sus visas en Estados Unidos”.

Guerrero dijo además que “están utilizando este tipo de tácticas intimidatorias para que los inmigrantes se asusten, tengan miedo, se vayan y renuncien a sus derechos de permanencia”.

Para Haím Vásquez, quien también ejerce en Dallas, Texas, esta nueva norma de procedimiento de ICE que apunta a solicitantes de asilo que entraron con visa al país “no necesariamente se trata de una violación al debido proceso porque el procedimiento migratorio no determina cómo una persona debe continuarlo”.

“Quedarse abre la puerta a una posible detención, aunque esté pidiendo asilo. La práctica de esperar la resolución es simplemente una política de procedimiento y no la ley”, explicó.

En cuanto a las personas que han sufrido maltrato y tienen miedo creíble o que sus vidas están en peligro si son deportadas, Vásquez dijo que “deben tratar y analizar las probabilidades de seguir batallando y enfrentar los riesgos”.

“Esto va a introducir a 1.4 millones más de casos en un sistema de corte que ya no tienen capacidad de revisión”, afirmó.

A finales de abril la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración) tenía acumulados casi 4 millones de casos, una cifra histórica. Y en promedio cada expediente puede tardar entre 3 y 4 años en ser resuelto.

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