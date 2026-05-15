Tráfico de Personas "Mami, no te preocupes, yo voy a estar bien". Josué Zerón, el joven hondureño que intentó volver a EEUU y murió atrapado en un tren de Laredo La historia de Josué estuvo marcada por la migración y el deseo de ayudar a su familia. Había sido deportado de Estados Unidos en octubre de 2025 y quería regresar para trabajar

Video Josué Zerón quería regresar a Dallas para ayudar a su madre: “Mami, no te preocupes, voy a estar bien”

La última vez que Norma Valdez vio a su hijo Josué David Zerón Valdez, él intentó tranquilizarla con un abrazo. Ahora, entre lágrimas y pasillos fríos de la Cancillería de Honduras, la mujer intenta aferrarse a ese recuerdo mientras espera que las autoridades logren repatriar el cuerpo de Josué desde Laredo, Texas.

Josué David Zerón, de 27 años, fue identificado como uno de los migrantes hallados sin vida dentro de un vagón de tren. En una tragedia que las autoridades estadounidenses investigan como un caso de tráfico de personas.

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"Voy a recordar algo muy bonito de él cuando me vino a visitar y con aquel gran amor, aquel cariño que me abrazó; me dice 'Mami, no te preocupes, yo voy a estar bien'", contó Norma Valdez, mientras rompía en llanto, a N+ Univision.

La historia de Josué estuvo marcada por la migración y el deseo de ayudar económicamente a su familia. Había sido deportado de Estados Unidos en octubre de 2025 y, tras permanecer un tiempo en El Salvador junto a su hermana Sindy, decidió volver a intentar el viaje hacia territorio estadounidense.

"Pues su sueño era siempre ayudarle a mi mami", relató Sindy Zerón Valdez.

De acuerdo con el testimonio de la familia, Josué David emprendió el trayecto acompañado de "Linda", una amiga cercana, y los dos hijos de ella. Sin embargo, durante el recorrido por México el dinero ya no alcanzó para pagar el cruce del grupo completo con un coyote.

"Le dijo mi hermano (a Linda): 'Si no te vas tú, me voy yo'. Entonces ella le dijo: 'Solo tengo el dinero del otro niño'. Entonces el niño dijo que se iba a ir con David y (Linda) le dijo: 'Pues se van ustedes y me esperan del otro lado; en el otro grupo me voy yo'", recordó Sindy.

Horas después, Josué David mandó un último mensaje a su hermana Karen, que está en Estados Unidos. "Le dijo: 'Voy en el tren', fue como a la una del sábado. Entonces Karen le preguntó: '¿Cómo que en el tren, mijo?'. Ella se asustó, pero ya David no volvió a contestar", narró su hermana Sindy.

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La identificación de Josué tardó varios días porque llevaba documentos mexicanos falsos, según confirmó su familia. Finalmente, autoridades hondureñas corroboraron su identidad y comenzaron las gestiones para trasladar sus restos a Honduras.

"Estamos haciendo las gestiones correspondientes para traerlo pronto al país", informó Walter Andino, director de Protección al Hondureño Migrante.

Video Identifican a quinto migrante fallecido en tren en Laredo; buscaba regresar a Dallas

El vagón en Laredo que fue el féretro de seis migrantes

La tragedia se dio a conocer el domingo 10 de mayo de 2026 en Laredo, Texas, donde autoridades localizaron a s eis migrantes encerrados dentro de un vagón ferroviario en medio de temperaturas extremas. Entre las víctimas había ciudadanos hondureños, incluidos Josué Zerón Valdez y el adolescente Nelson Davian Portillo Martínez, de 14 años.

La médica forense del condado de Webb indicó preliminarmente que las muertes estarían relacionadas con hipertermia, mejor conocido como un golpe de calor, debido a las altas temperaturas dentro del vagón.

El caso volvió a poner atención sobre las rutas cada vez más peligrosas utilizadas por migrantes para intentar ingresar a Estados Unidos, especialmente después del endurecimiento de políticas migratorias y del aumento en los costos cobrados por traficantes de personas.

Mientras avanzan las investigaciones en Texas, la familia de Josué permanece en Tegucigalpa esperando que la promesa oficial se concrete. Para Norma Valdez, el objetivo ahora es uno solo: despedirse de su hijo en la tierra donde nació.