Lotería de Visas ¿Ya pedirán inglés en la Lotería de Visas? Esto debes saber sobre el trámite 2026 ¿Buscas obtener tu documento para entrar a EEUU? Te indicamos qué pasa con el requisito del idioma inglés en la Lotería de Visas

Video Lo que debes saber: Entra en vigor suspensión de visas en EEUU para inmigrantes de 75 países

Miles de personas en distintos países suelen esperar la apertura del registro para el Programa de Visas de Diversidad, conocido como la Lotería de Visas, un sorteo que ofrece la posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos. En N+ Univision te compartimos qué pasará con el dominio del idioma inglés y lo que debes saber sobre el trámite

El cuistionamiento sobre si pedirán saber el idioma surgió luego de que el gobierno de Donald Trump publicó una norma definitiva relacionada con el programa en el Registro Federal. Durante el periodo de comentarios públicos, algunas personas propusieron añadir requisitos básicos de inglés para quienes participen en el sorteo.

PUBLICIDAD

El argumento de quienes apoyaban la propuesta era que el dominio del idioma podría ayudar a que los seleccionados se integren más fácilmente a la sociedad estadounidense. Sin embargo, tras revisar las sugerencias, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió no incluir ese requisito.

¿Por qué no se exigirá el dominio del inglés?

De acuerdo con la respuesta del gobierno, el programa fue creado bajo la ley migratoria estadounidense para ofrecer oportunidades de inmigración a personas de países con bajas tasas históricas de migración hacia Estados Unidos.

Las autoridades explicaron que el marco legal del programa no contempla el dominio del inglés como criterio de elegibilidad. Asimismo, señalaron que agregar ese requisito no solucionaría los problemas de fraude detectados en el proceso.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Programa de Visas de Diversidad (DV) otorga cada año un número limitado de visas de inmigrante a personas originarias de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos. Entre los puntos principales del proceso están los siguientes:

Cada año el gobierno publica la lista de países elegibles y no elegibles.

El registro se realiza en línea y sin costo a través del portal oficial.

Los seleccionados pueden continuar con el proceso para solicitar la green card.

Para el ciclo correspondiente a 2026, el registro estuvo abierto de octubre a noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

Lo que sí deben cumplir los solicitantes aunque no se exigirá inglés, son los requisitos básicos establecidos por el programa, entre ellos, son ser ciudadano de un país elegible, tener al menos educación secundaria o experiencia laboral equivalente y completar correctamente la solicitud en línea.

Video Lotería de visas: Departamento de Estado confirma demoras por cambios en el proceso de admisión