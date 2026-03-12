Lotería de Visas

¿Ya pedirán inglés en la Lotería de Visas? Esto debes saber sobre el trámite 2026

¿Buscas obtener tu documento para entrar a EEUU? Te indicamos qué pasa con el requisito del idioma inglés en la Lotería de Visas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Lo que debes saber: Entra en vigor suspensión de visas en EEUU para inmigrantes de 75 países

Miles de personas en distintos países suelen esperar la apertura del registro para el Programa de Visas de Diversidad, conocido como la Lotería de Visas, un sorteo que ofrece la posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos. En N+ Univision te compartimos qué pasará con el dominio del idioma inglés y lo que debes saber sobre el trámite

El cuistionamiento sobre si pedirán saber el idioma surgió luego de que el gobierno de Donald Trump publicó una norma definitiva relacionada con el programa en el Registro Federal. Durante el periodo de comentarios públicos, algunas personas propusieron añadir requisitos básicos de inglés para quienes participen en el sorteo.

PUBLICIDAD

El argumento de quienes apoyaban la propuesta era que el dominio del idioma podría ayudar a que los seleccionados se integren más fácilmente a la sociedad estadounidense. Sin embargo, tras revisar las sugerencias, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió no incluir ese requisito.

¿Por qué no se exigirá el dominio del inglés?

Más sobre Lotería de Visas

Trump ordena suspender la lotería de visas con que el sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown obtuvo su 'green card'
3 mins

Trump ordena suspender la lotería de visas con que el sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown obtuvo su 'green card'

Inmigración
La lotería de visas se demora por cambios en el proceso de admisión, confirma el Departamento de Estado
6 mins

La lotería de visas se demora por cambios en el proceso de admisión, confirma el Departamento de Estado

Inmigración
Qué son las visas H-1B y por qué el gobierno de Trump ahora pone el foco en algunos de sus solicitantes
6 mins

Qué son las visas H-1B y por qué el gobierno de Trump ahora pone el foco en algunos de sus solicitantes

Inmigración
5 recortes propuestos por los republicanos en el Congreso que afectan a inmigrantes con y sin papeles
2 mins

5 recortes propuestos por los republicanos en el Congreso que afectan a inmigrantes con y sin papeles

Inmigración
Arranca la lotería de visas 2026 y el gobierno advierte tener cuidado con los estafadores
10 mins

Arranca la lotería de visas 2026 y el gobierno advierte tener cuidado con los estafadores

Inmigración
Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México y Venezuela fuera de la lotería de visas 2026
5 mins

Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México y Venezuela fuera de la lotería de visas 2026

Inmigración
Por qué cayeron tanto las solicitudes de la visa H-1B
6 mins

Por qué cayeron tanto las solicitudes de la visa H-1B

Inmigración
Qué debes hacer si eres seleccionado para la segunda parte de la lotería de visas 2025
4 mins

Qué debes hacer si eres seleccionado para la segunda parte de la lotería de visas 2025

Inmigración
Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados
6 mins

Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados

Inmigración
Lotería de visas: e-mails y cartas fraudulentas, entérate aquí de las principales estafas
7 mins

Lotería de visas: e-mails y cartas fraudulentas, entérate aquí de las principales estafas

Inmigración

De acuerdo con la respuesta del gobierno, el programa fue creado bajo la ley migratoria estadounidense para ofrecer oportunidades de inmigración a personas de países con bajas tasas históricas de migración hacia Estados Unidos.

Las autoridades explicaron que el marco legal del programa no contempla el dominio del inglés como criterio de elegibilidad. Asimismo, señalaron que agregar ese requisito no solucionaría los problemas de fraude detectados en el proceso.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Programa de Visas de Diversidad (DV) otorga cada año un número limitado de visas de inmigrante a personas originarias de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos. Entre los puntos principales del proceso están los siguientes:

  • Cada año el gobierno publica la lista de países elegibles y no elegibles.
  • El registro se realiza en línea y sin costo a través del portal oficial.
  • Los seleccionados pueden continuar con el proceso para solicitar la green card.
  • Para el ciclo correspondiente a 2026, el registro estuvo abierto de octubre a noviembre de 2024.
PUBLICIDAD

Lo que sí deben cumplir los solicitantes aunque no se exigirá inglés, son los requisitos básicos establecidos por el programa, entre ellos, son ser ciudadano de un país elegible, tener al menos educación secundaria o experiencia laboral equivalente y completar correctamente la solicitud en línea.

Video Lotería de visas: Departamento de Estado confirma demoras por cambios en el proceso de admisión

FBPT

Relacionados:
Lotería de VisasTrámitesMigrantesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX