Migrantes Ana Delgado, madre venezolana, es deportada mientras sus hijos ciudadanos estadounidenses se quedan en Texas Ana Delgado fue detenida durante una cita migratoria de rutina en Texas y deportada a Venezuela

Video Madre lactante detenida por ICE sufre complicaciones de salud y podría ser deportada

Ana Delgado fue separada de sus dos hijos menores, ambos ciudadanos estadounidenses, quienes permanecen en Texas junto a su padre y su abuela, luego de que ella fuera deportada a Venezuela.

“No lo puedo comprender todavía, mis hijos están chiquitos”, comentó.

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Delgado fue detenida el 29 de abril durante una cita migratoria de rutina, según relató. A partir de ese momento, fue trasladada a distintos centros de detención en Estados Unidos hasta ser deportada el viernes pasado.

La madre asegura que la separación ha sido devastadora para ella y para sus hijos.

“La verdad me siento muy culpable de todo esto, que mis hijos estén sufriendo… Hannah gritaba ‘mami’ y Isaiah me decía ‘mommy, I miss you’”, relató.

En otro momento de la detención, explicó que su hijo intentó acercarse a ella, pero fue apartado por autoridades.

“Mi hijo se puso un poco nervioso, se quiso acercar a mí y ellos lo apartaron”, dijo.

Durante su estancia en el centro de detención del condado de Karnes, Delgado asegura que no pudo extraerse leche materna, lo que le provocó complicaciones de salud como mastitis, además de fiebre y escalofríos.

“Tuve dos noches con fiebre y escalofríos… ha sido demasiado duro todo este proceso”, contó.

De acuerdo con un análisis de Brookings Institution, más de 145,000 niños ciudadanos estadounidenses han vivido la detención de al menos uno de sus padres desde el inicio del actual periodo de gobierno en Estados Unidos. La mayoría de los menores afectados son ciudadanos estadounidenses.

Delgado fue posteriormente trasladada al centro de detención de Eloy, Arizona, antes de su deportación. En 2023 había iniciado un proceso migratorio I-130 tras casarse con un ciudadano estadounidense, el cual aún seguía en trámite, además de haber tenido estatus de protección temporal.

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Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha respondido a solicitudes de información sobre su caso.

Sus hijos permanecen en Texas bajo el cuidado de su padre y su abuela, mientras la familia enfrenta la separación desde dos países.