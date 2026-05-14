Migrantes “No me vengas a ayudar porque tú también puedes caer”: esposo de la médica venezolana retenida por ICE cuenta su desesperación Jorge Ledezma, también médico venezolano, cuenta en La Voz de la Mañana la impotencia que siente ante la detención de su mujer, ocurrida el pasado lunes. Yarelys Guerrero fue capturada cuando acudía a su puesto de trabajo, tenía el permiso para trabajar y estaba en proceso de recibir el asilo. “No tengo la menor idea de la causa por la que la detuvieron”, denuncia su marido



Video Exclusiva | "No tengo la menor idea de por qué la detuvieron": esposo de doctora en proceso de asilo

Yarelys Evelyn Guerrero Ramírez, de 52 años de edad, era una prestigiosa médica en Venezuela, especialista en medicina materno-fetal. Llegó a Estados Unidos en 2019 con su marido y sus dos hijos. Tiene un proceso de asilo pendiente y logró su permiso de trabajo luego de graduarse como enfermera en el Institute of Health Care Professional de Boca Ratón, en Florida.

Yarelys tenía licencia de conducir vigente y no tenía antecedentes penales; pero a pesar de ello, el ICE la detuvo el pasado lunes a las 8 de la mañana cuando se dirigía a su clínica a trabajar. “No tengo la menor idea de la causa por la que la detienen”, denuncia angustiado su marido Jorge Ledezma. Detalla que pudo hablar telefónicamente con ella apenas varios minutos y alcanzó a decirle: “No vengas a ayudar, porque tú también puedes caer”.

“No tengo la menor idea de la causa por la que la detienen”



Jorge Ledezma, que también trabaja como profesional médico, denuncia que desde que llegaron al país han cumplido con todas las obligaciones. “Hemos cumplido todos los parámetros, solicitamos el asilo con un abogado y estamos como profesionales extranjeros”, asegura.

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Explica Ledezma que tanto él como sus hijos de 18 y 16 años lo están pasando mal. "Llevo tres días sin dormir, con ansiedad. Esto es estresante y hay que pensar que somos dos médicos que hemos crecido y hemos venido aquí para ayudar”, alega. “Me siento mal y le diría a las autoridades que vean los acontecimientos. Mi esposa no tiene antecedentes, cumplimos las leyes, pagamos impuestos, tenemos licencia vigente, todo. “Cumplimos religiosamente con todas las obligaciones”, argumenta Ledezma.

Llevo tres días sin dormir, con ansiedad. Esto es estresante y hay que pensar que somos dos médicos que hemos crecido y hemos venido aquí para ayudar

La situación es límite porque comparte que en esas conversaciones Yarelys le relató la angustia desde sus primeras horas de detención: “No sabía que tenía un problema de claustrofobia, pero me relató que estuvo retenida en un cuarto muy pequeño, le tuve que decir que se calmase y respirase”, explica.

La familia se ha organizado en redes con campañas de crowdfunding para recabar apoyos. En una de ellas, el hijo de la detenida, Juan Ledezma, hace un emotivo alegato en favor de su madre: “Mi madre ha trabajado como enfermera en Estados Unidos durante los últimos cuatro años, incluso durante la pandemia de COVID-19, arriesgando su vida para salvar innumerables vidas. Nunca ha dejado de trabajar para mantener a su familia y alcanzar el sueño americano de la libertad frente a la opresión que se vive en Venezuela”, decía el texto de la publicación.

El miedo ante una posible deportación



Precisamente, hacía alusión a la situación que vivían en Venezuela y por la que escaparon, y añadía su hijo que la familia ha sido perseguida porque su padre fue militar de la armada venezolana. En su entrevista en exclusiva con N+Univisión, el padre de familia hizo alusión a la difícil situación que vivían en Venezuela, asegurando que volver no es una opción: “no puedo regresar a Venezuela, es un peligro para mí y para mi familia”.