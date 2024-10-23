En 'Hablemos de Inmigración': las posibles deportaciones masivas de Trump. Te explicamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado invitado Ezequiel Hernández, explicaron el plan de deportaciones masivas de Donald Trump anunciado durante su campaña presidencial. El abogado y vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, se encontraba en una asignación.



También respondieron en vivo preguntas de usuarios de Univision Noticias dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Puedo pedir un permiso de trabajo si entré como turista y tengo más de tres años en el país? ¿Puede una abuela pedir la residencia de sus nietos mexicanos? ¿Si me negaron la visa, ¿puedo volver a pedirla? Si tengo hijos con necesidades especiales, ¿puedo ajustar mi estatus en Estados Unidos? Fueron algunas de las preguntas atendidas en el programa.

El candidato presidencial republicano ha dicho durante su campaña que, de regresar a la Casa Blanca si gana las elecciones del martes 5 de noviembre, aprobará el mayor programa de deportaciones de la historia del país e incluiría a 21 millones de personas . Su compañero de fórmula, el senador JD Vance, ha asegurado que, durante el primer año se llevarán a cabo 1 millón de expulsiones.

Un estudio elaborado por el Consejo Americano de Inmigración (AIC), reveló que la deportación de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, más los 2.3 millones que se calcula llegaron al país en busca de asilo en lo que va del gobierno de Joe Biden, costaría, como mínimo, unos $ 315,000 millones. Pero si se incluyen costos de detención, encarcelamiento y procesamiento en el marco del debido proceso, el costo se elevaría a unos $967,000 millones.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).