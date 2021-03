Dueños de pequeñas empresas piden al gobierno que libere cuota de visas H-2B

Una coalición integrada por poco más de 2,000 empresarios de pequeños negocios, abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad (DHS), Alejandro Mayorkas , solicitándole que libere la cuota adicional de visas tipo H-2B para trabajadores temporales no agrícolas, restringidas durante el gobierno anterior.

La proclama de Trump

Señalan además que, aún ofreciendo los puestos de trabajo a los trabajadores estadounidenses, “muchos de ellos actualmente no están buscando empleos temporales porque han regresado a sus trabajos a medida que las restricciones estatales disminuyen, no están interesados en trabajos temporales a menudo físicamente

exigentes, o no pueden trabajar a tiempo completo debido a problemas de salud o por consideraciones de cuidado infantil”.