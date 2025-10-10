Está protegido de la deportación, tiene 18 años y no ha cometido delitos, pero ICE lo mantiene detenido desde hace 2 meses

Video "No sabemos quiénes están arrestando": cuestionan a agentes de ICE enmascarados y sin una orden

Carlos Guerra León no entendió por qué oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detenían mientras iba de camino a su trabajo. El propio gobierno federal le había otorgado un Estatus Especial para Inmigrantes Jóvenes (SIJS) y una Acción Diferida que lo protegían de la deportación hasta 2026. ICE le dio una explicación que no imaginó.

"Luego de que fue arrestado, supo que ICE tenía una orden de deportación en ausencia emitida en 2019, cuando él tenía 12 años", explica a Univision Noticias Nora Ahmed, una de las abogadas del caso por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Carlos Guerra vino con su madre a Estados Unidos desde Guatemala en 2018. Una demanda de habeas corpus introducida en octubre en la Corte del Distrito Oeste de Louisiana cuenta que había sufrido abusos y negligencia de su padre.

Cuando llegaron al país, él y su mamá se asentaron en un suburbio a una hora de la ciudad de Nueva York. Su madre de inmediato lo inscribió en la escuela. Recién en junio, Guerra León, con 18 años recién cumplidos, se graduó de secundaria y quería seguir estudiando.

Carlos Guerra León el día de su graduación de secundaria en junio de 2025. Imagen Cortesía de sus abogados.

Pero ICE lo arrestó y lo movió en avión a más de 1,300 millas de distancia de su mamá: tiene dos meses encerrado en el Centro Correccional Jackson Parish, a más de cuatro horas en carro desde New Orleans, en Louisiana.

"Esto es separación de familias 2.0. Es increíblemente brutal pensar en que estamos hablando de operaciones internas que arrancan a las personas de sus familias y de sus vidas después de haber estado aquí durante casi una década o más", dice Ahmed.

La directora legal de ACLU en Louisiana cree además que la transferencia de un joven de esa edad a un centro en una zona tan remota como Jonesboro representa "un castigo en su forma más absoluta". Por eso demandan que sea liberado y devuelto al lado de su madre.

Univision Noticias solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional sobre el arresto de Carlos Guerra León y su prolongada detención pese a sus protecciones migratorias. La agencia no respondió.

Un estatus juvenil y una acción diferida

Guerra León no estaba indocumentado ni tenía antecedentes criminales.

"No estamos hablando de alguien que hizo algo mal. Hablamos de un beneficiario de algo que el gobierno otorgó (...) Carlos tenía 100% documentos válidos, sus papeles, su licencia de conducir, su tarjeta de seguro social, su autorización de empleo. No faltaba ningún documento", explica Ahmed.

Cuando una corte juvenil de Nueva York determinó que regresar a Guatemala podría perjudicar a Carlos Guerra León, le abrió la puerta al Estatus Especial para Inmigrantes Jóvenes.

Se trata de una protección humanitaria creada por el Congreso en 1990 para niños inmigrantes que han sufrido abuso de alguno de sus padres (o de ambos), negligencia, abandono o malos tratos.

Las peticiones se deciden en 180 días desde su introducción ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y una vez aprobada, les permite permanecer en Estados Unidos y aplicar a la residencia legal permanente.

Pero tiene un problema: hay más de 100,000 niños inmigrantes de distintos países que han quedado a la espera de que haya visas disponibles del SIJS (hay cupos establecidos), según datos del Proyecto Nacional de Inmigración conocido como 'End SIJS Backlog', del que son parte decenas de organizaciones de derechos civiles, universidades y abogados.

Carlos Guerra León es uno de ellos. Tiene tres años a la espera de su visa, pero mientras tanto, USCIS le otorgó en 2022 una Acción Diferida que lo protege de la deportación.

Si ICE lo devuelve a su país "le destruye ese beneficio", explica la abogada. Para seguir adelante en el proceso de su SIJS y su green card debe permanecer en Estados Unidos.

La abogada Nora Ahmed habla del daño emocional que puede causar la detención en una persona tan joven como Carlos Guerra: "Cuando comenzamos a traumatizar a los niños, les estamos causando un daño de por vida (...) ¿Está bien Carlos? Absolutamente no", dijo. Imagen Cortesía de sus abogados.

"¿Cómo es que decimos que los niños merecen protección y luego estamos argumentando que esos mismos niños deben ser despojados de las protecciones que este país les ofrecía y devueltos a la misma situación que los llevó a comenzar una nueva vida en este país? Es inimaginable e inadmisible", asegura Nora Ahmed.

Carlos Guerra fue arrestado el 9 de agosto de 2025 por agentes de ICE que no tenían una orden judicial con su nombre. Iba de camino a su trabajo. En la petición de habeas corpus se explica que los agentes "aparentemente creyeron que un pasajero en el carro en que iba Carlos cumplía con la descripción de una persona a la que buscaban".

Uno de los puntos de esta petición introducida ante la corte de Louisiana es que la detención de Carlos, pese a que no puede ser deportado, "viola protecciones sustantivas del debido proceso".

Enumeran las razones: la primera es que tiene una acción diferida válida hasta el 9 de diciembre de 2026; la segunda es que su estatus especial no puede ser revocado sin previo aviso y sin que se le dé la oportunidad de presentar pruebas para desafiar esa decisión y luego, apelar cualquier otra que le sea adversa; la tercera es que detenerlo contraviene el propósito del SIJS, que es permitirle ajustar su estatus al de residente permanente de Estados Unidos.

La detención tampoco es legal, argumentan, porque esa medida se justifica en la ley si existe peligro de fuga o por el riesgo que él podría representar para la comunidad.

Pero Carlos Guerra no tiene razones para huir: sus raíces familiares en Nueva York son fuertes y está a la espera de que se abra su camino a la green card. Además, el joven no tiene antecedentes criminales, ni siquiera una infracción de tránsito, dice la abogada.

2 meses de detención

Carlos Guerra había vivido en Nueva York desde que tenía 10 años. A sus 15 años, cuando salía de la escuela, se iba a trabajar en un autolavado en Rockland, su comunidad, en turnos de cuatro horas. También laboraba los sábados y domingos. Con eso ayudaba a su madre a pagar algo de la renta y la compra, pero también ahorraba para poder pagar sus estudios superiores en el futuro.

"Ganó una reputación de siempre llegar temprano a sus turnos, que con frecuencia empezaban a las 7 am los fines de semana. Su jefe lo describe como responsable, confiable y uno de los empleados más trabajadores de su equipo", se lee en la petición de habeas corpus.

Habían pasado apenas meses de su cumpleaños 18 cuando fue detenido. Todos sus planes quedaron en pausa tras su detención, que ya tiene dos meses.

"Esto es encarcelamiento. El gobierno de Estados Unidos le dice a la gente: 'Bueno, deberían renunciar a sus derechos y largarse'. Pero se lo dicen a gente como Carlos. Este es su hogar. No tiene adónde ir", dice la abogada. Ahmed cuenta que las condiciones en los centros de detención de ICE de Louisiana pueden ser tan críticas que personas que han estado presas en cárceles criminales, le han dicho que prefieren volver a estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones y no de ICE.

En noviembre de 2020, el Centro Correccional Jackson Parish estuvo entre varios en los que organizaciones denunciaron un patrón de conducta en los agentes: con uso de la fuerza, violencia y bajo coerción forzaban a los inmigrantes detenidos a firmar su deportación.

"Estamos encerrando a niños en lugares que son peores que la detención criminal", denuncia la abogada de ACLU. Asegurar que el gobierno tiene en sus manos la decisión de liberarlo "ya mismo" para evitarle un mayor trauma.