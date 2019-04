El líder de la milicia pro Trump arrestado por el FBI puede pasar hasta 10 años en prisión

El abogado O'Connell ratificó que la acusación no está relacionada con su trabajo como comandante de los Patriots en la frontera de Sunland Park, donde detenían inmigrantes indocumentados y se los entregaban a la Patrulla Fronteriza. La oficina del fiscal general de Nuevo México informó en un comunicado que lo hicieron con unas 300 personas que cruzaban por este punto, justo por el hueco que queda cuando se acaba el muro metálico y comienza la montaña en esa zona.

"Si era un crimen tan serio, por qué esperaron dos años para detenerlo", se pregunta O'Connell sobre la acusación de este lunes. Explica que Hopkins le comentó que las armas que hallaron en ese momento eran de su esposa, quien no tiene prohibido el porte de armas. Por ahora, el defensor planea evaluar cuáles son las evidencias que tiene el fiscal contra el comandante de esta milicia.

El director de la Policía de Sunland Park, Javier Guerra, dijo a Univision Noticias que por ahora no ha habido una orden para desalojarlos del lugar.

Su pasado

Pero al chequear el historial criminal de Hopkins, los policías descubrieron que tenía “numerosas acusaciones criminales”. Hopkins ya les había comentado incluso que “él no tenía permitida la posesión de armas de fuego”. Fue esposado y arrestado.

"No dejaré mis operaciones"

"No dejaré mis operaciones porque somos ciudadanos legales ejerciendo nuestro derecho de proteger a Estados Unidos. Estamos ayudando a la Patrulla Fronteriza. No estamos aquí porque ellos nos lo hayan pedido, los estamos ayudando", dice.

Los United Constitutional Patriots no entraron en el mapa de grupos de odio del Southern Poverty Law Center para 2018, pero su discurso y la manera como actúan se asemeja a lo que este centro cataloga como movimientos antigubernamentales. Años atrás estas agrupaciones despotricaban de los presidentes de Estados Unidos, pero ahora han encontrado en Donald Trump un aliado. Hopkins dijo a Univision Noticias en marzo que ven en él a alguien "en quien creer" porque defiende derechos básicos de los estadounidenses, como poseer armas de fuego. Y al escucharlos hablar, a Trump o a los milicianos, tienen discursos similares contra la migración que ha llegado en los últimos años al país. Ambos hablan de una "invasión".

Viper tiene determinación, dice que nadie lo moverá del campamento. Pero asegura que con el arresto de Hopkins no tienen certeza de cómo seguirán operando. El jueves, los pocos miembros que quedan —unos 8 de 20 que eran en marzo— se reunirán para tomar decisiones. "No hemos hecho nada ilegal, no hemos violado las leyes".