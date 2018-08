La ACLU dijo que está trabajando con varias organizaciones de caridad para hallar a los padres, pero que el Gobierno ha sido lento a la hora de entregar información. EL equipo esát liderado por la firma legal Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y apoyado por grupos no lucrativos como KIND (Kids in Need of Defense), Justice in Motion y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).