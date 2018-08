US Customs and Border Protection

Fuente: US Customs and Border Protection

Lo que sí ha registrado un descenso algo más drástico es la cantidad de "Menores No Acompañados" (UAC, por sus siglas en inglés) detenidos por la Patrulla Fronteriza.

Fuente: US Customs and Border Protection

Julio registró una disminución de casi 7% en detenciones en general comparado con junio de 2018. La mayor disminución fue en detención de 'Menores No Acompañados", que fue de casi un 23%.

Detenciones de 'Menores No Acompañados' por la Patrulla Fronteriza en 2018

Citado por el periódico The Washington Post, un funcionario de la agencia indicó que no han llegado a una conclusión de por qué había menos aprehensiones de menores no acompañados.