El gobierno pide al Congreso poder deportar más rápido a los niños migrantes no acompañados

En una carta dirigida a legisladores este jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, solicitó al Congreso reformar las leyes migratorias para que se puedan practicar deportaciones más rápidas de los niños migrantes no acompañados y detener a las familias mientras esperan que un juez de inmigración revise sus casos.

Nielsen subrayó en la carta, citada inicialmente por NBC, que su petición más urgente es que se autorice la devolución de los niños centroamericanos no acompañados a sus países de origen si "no tienen derecho legal a quedarse", de manera similar a como el departamento devuelve a los niños mexicanos.

Protecciones activas

Acusaciones de Trump

Tras acusar a México de no hacer nada por contener las oleadas migratorias, Trump también apuntó el dedo acusador hacia Honduras, Guatemala y El Salvador, de los que dijo que "han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada".

Nielsen explica en la carta que actualmente se puede reunir a muchos menores no acompañados de México con sus familias y devolverlos a su país, cuando corresponde, "pero legalmente no podemos hacerlo con los menores de países no contiguos".