El gobierno de Trump amplía el veto migratorio a otros 6 países

Los nuevos países, que se suman a otras siete naciones, entre ellos funcionarios del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, son Bielorrusia, Birmani, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania. La lista había sido avanzada por el diario The Wall Street Journal.

La primera lista

Los nuevos países del BAN no necesariamente enfrentarían prohibiciones generales para viajar a territorio estadounidense, pero podrían tener obstáculos sobre tipos específicos de visas, tal como de negocios o turismo, habían anticipado funcionarios conocedores del tema.

The Wall Street Journal dijo la semana pasada que, de acuerdo con funcionarios, la lista definitiva de países afectados será dada a conocer cuando el presidente haga el anuncio.

Fallo clave

"El peligroso fallo del Tribunal Supremo socava nuestros valores, nuestra seguridad y nuestra Constitución”, dijo en esa ocasión la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California). “No importa cuántas veces el presidente reescriba su prohibición musulmana antiestadounidense, eso no cambiará el hecho de que esta injusticia histórica es inmoral y peligrosa”, agregó.

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump en aquel entonces.