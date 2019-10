El gobierno de Trump admite estar 'de manos atadas' por los fallos judiciales que frenan sus políticas migratorias

Biorotte tampoco permitió que ICE ordene retener a migrantes que son liberados de cárceles en localidades que no han autorizado a la policía a colaborar con los agentes de inmigración (en el marco de los convenios hechos bajo el amparo de la Sección 287g), conocidas como "jurisdicciones santuario".

Un siglo de legislación sobre carga pública

Los argumentos de Trump

Pero en sus argumentos, la Casa Blanca no hace referencia, por ejemplo, al tipo de crímenes formulados a los inmigrantes y qué motivaron sus deportaciones.

Un reciente reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, revela que durante el año fiscal 2019 un total de 191,061, equivalente al 49.6% de los deportados, tenían cargos por ingreso no registrado al país (entry without inspection), una falta de carácter civil no criminal.