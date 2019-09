El gobierno anuncia que también regresará a México a migrantes que pasen entrevista de "miedo creíble"

McAleenan dijo que las familias migrantes centroamericanas “que ahora están terminando el proceso de 'catch and release' , si no tienen un reclamo de miedo creíble, serán deportados, pero si tienen un reclamo de miedo creíble, podrán esperar bajo el MPP en México, por lo que no se mantendrán en el lado estadounidense de la frontera”.

Fin del ‘catch and release’

De regreso al peligro

“Hasta ahora la persona que pasaba la entrevista aguardaba en Estados Unidos, aunque no tuviera seguridad de estar libre o ganar el caso de asilo. Pero con la nueva norma los regresarán a México, una zona donde no tienen garantías”, agregó.

No están preparados

´En mayo, Vásquez había advertido de la situación en México de los migrantes solicitantes de asilo que aguardan en Tijuana la decisión de las cortes de inmigración de Estados Unidos. Dijo que era “bastante complicada y vulnerable, no solo por la violencia y la inseguridad en esta ciudad, sino también porque el gobierno no ha brindado la ayuda que prometió”.+

“Resulta que el gobierno no ha desarrollado ninguna estrategia de atención humanitaria. Los albergues no tienen espacio, no hay cómo atenderlos por tanto tiempo. Y como no tienen abogados que los representen, cuando van a sus citas en las cortes de San Diego los regresan nuevamente para que consigan uno. Pero cuando vuelven tampoco reciben asistencia. Esto es un cuello de botella”, añadió.