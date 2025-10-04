Kilmar Abrego García gana una batalla en corte: tendrá que probar que cargos en su contra son "vengativos"

Video Ábrego García no podrá ser deportado al menos hasta octubre tras orden de jueza: las noticias del día

Un juez federal concluyó que el procesamiento de Kilmar Ábrego García por parte del Departamento de Justicia por cargos de tráfico de personas podría constituir una represalia ilegal, después de que este demandara con éxito al gobierno de Trump por su deportación a El Salvador.

El caso de Ábrego García, ciudadano salvadoreño que trabajaba en la construcción en Maryland, se ha convertido en un reflejo de la lucha en torno a la radical política migratoria y la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

El viernes por la noche, el juez de distrito Waverly Crenshaw, accedió a la solicitud de los abogados de Ábrego García y ordenó la presentación de pruebas y una audiencia probatoria en su esfuerzo por demostrar que el caso federal de tráfico de personas en su contra en Tennessee constituye una represalia ilegal.

Crenshaw afirmó que Ábrego García había demostrado que existen "ciertas pruebas de que la acusación en su contra podría ser incriminatoria". Dichas pruebas incluían declaraciones de varios funcionarios de la administración Trump y el cronograma de la presentación de los cargos.

En su fallo de 16 páginas, Crenshaw afirmó que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump "generan preocupación", pero una destacó.

Esa declaración del fiscal general adjunto Todd Blanche, en un programa de Fox News tras la acusación de Abrego García en junio, pareció sugerir que el Departamento de Justicia lo acusó porque Ábrego García ganó su caso de deportación injusta, escribió Crenshaw.

Las notables declaraciones de Blanche podrían establecer directamente que las motivaciones de los cargos penales contra Ábrego se derivan del ejercicio de sus derechos constitucionales y legales de demandar por su deportación, en lugar de un deseo genuino de procesarlo por presunta mala conducta criminal, escribió Crenshaw.

El interminable caso contra Kilmar Ábrego García

Asimismo, Crenshaw señaló que el Departamento de Seguridad Nacional reabrió una investigación sobre Abrego García días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara en abril que la administración Trump debía trabajar para su regreso.

Ábrego García fue imputado el 21 de mayo y acusado el 6 de junio, día en que Estados Unidos lo trajo de regreso desde una prisión en El Salvador. Se declaró inocente y ahora se encuentra detenido en Pensilvania.

Si es declarado culpable en el caso de Tennessee, Ábrego García será deportado, según informaron funcionarios federales. Un juez de inmigración estadounidense denegó la solicitud de asilo de Ábrego García, aunque puede apelar.

El salvadoreño tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente.

En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no cumplía los requisitos porque llevaba más de un año en Estados Unidos. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador, donde corría peligro por parte de una pandilla que atacaba a su familia.

Los cargos de tráfico de personas en Tennessee se derivan de una parada de tráfico en 2022. No fue acusado en ese momento.

Los funcionarios de la administración Trump han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Ábrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13, entre otras cosas, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito.

Los abogados de Ábrego García han denunciado los cargos penales y los intentos de deportación, alegando que son un intento de castigarlo. Ábrego García afirma que, mientras estuvo encarcelado en El Salvador, sufrió palizas, privación del sueño y tortura psicológica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha negado estas acusaciones.

Un juez de inmigración rechazó este miércoles la solicitud de reabrir el caso de deportación de Kilmar Ábrego García, quien alega que enfrenta una “expulsión inminente a Uganda” programada por el Departamento de Seguridad Nacional, según reportaron ABC News y The Washington Post.

Según la decisión judicial revisada por ambos medios, el magistrado Philip P. Taylor encontró "pruebas insuficientes" de que el Ejecutivo de Donald Trump vaya a enviar al inmigrante salvadoreño al país africano, pese a las reiteradas amenazas públicas de la Casa Blanca de hacerlo.

Ábrego “no ha presentado pruebas que demuestren que el Departamento le haya entregado una notificación formal de deportación ni ningún otro documento que demuestre su intención de expulsarlo a Uganda”, se lee en el documento.

Aunque un abogado del gobierno envió una notificación al respecto a los representantes del inmigrante, “el Departamento intentó transmitir que se reservaba el derecho de expulsarlo a Uganda, no necesariamente que tuviera la intención de hacerlo, que lo hubiera decidido o que lo haría de forma inminente”, refutó el juez Taylor.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional fue bastante claro en sus intenciones en el pasado. “Será procesado para su deportación a Uganda”, se lee incluso en un mensaje de sus redes sociales del pasado 25 de agosto.

“Con la decisión de hoy, la orden final de deportación de Kilmar Ábrego García se mantiene (…). Sus abogados intentaron luchar contra su deportación de EEUU, pero una cosa es segura; este hombre salvadoreño no podrá permanecer en nuestro país”, reaccionó el mismo departamento tras conocer la decisión del juez este miércoles.

Ábrego puede recurrir ahora ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Después, podría hacerlo ante el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Cuarto Circuito.

Juez alega que moción de solicitar asilo para Ábrego García superó el plazo permitido

Abrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos cuando fue deportado indebidamente a la cárcel de máxima seguridad Cecot de El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país por temor a ser perseguido.

El gobierno de Trump afirmó que pertenecía a la pandilla MS-13, lo cual su familia y abogados niegan. Ábrego García nunca fue acusado formalmente ni mucho menos condenado.

En junio, tras una enorme repercusión de su caso, fue devuelto a EEUU para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, de los cuales se declaró inocente.

En una moción de emergencia presentada en agosto para reabrir el caso, sus abogados argumentaron que, dado que fue deportado a El Salvador y luego devuelto a EEUU, ahora es elegible para solicitar asilo dentro del año posterior a su última entrada al país.

Sin embargo, el juez Taylor respondió este miércoles que la petición para reabrir su solicitud de asilo es "extemporánea" porque la presentó casi seis años después de iniciar su proceso migratorio, es decir, más allá del plazo de 90 días requerido.