Juez de inmigración deniega la solicitud de Kilmar Abrego García para reabrir su caso: reportes

Ábrego García no podrá ser deportado al menos hasta octubre tras orden de jueza

Un juez de inmigración rechazó este miércoles la solicitud de reabrir el caso de deportación de Kilmar Abrego García, quien alega que enfrenta una “expulsión inminente a Uganda” por parte del gobierno estadounidense, según reportaron ABC News y The Washington Post.

Según la decisión judicial revisada por ambos medios, el magistrado Philip P. Taylor encontró "pruebas insuficientes" para demostrar que el Ejecutivo de Donald Trump enviaría al inmigrante salvadoreño al país africano, pese a las reiteradas amenazas públicas de la Casa Blanca de hacerlo.

Ábrego “no ha presentado pruebas que demuestren que el Departamento le haya entregado una notificación formal de deportación ni ningún otro documento que demuestre su intención de expulsarlo a Uganda”, se lee en el documento.

Aunque un abogado del gobierno envió una notificación al respecto a los representantes del inmigrante, “el Departamento intentó transmitir que se reservaba el derecho de expulsarlo a Uganda, no necesariamente que tuviera la intención de hacerlo, que lo hubiera decidido o que lo haría de forma inminente”, refutó el juez Taylor.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional fue bastante claro en sus intenciones en el pasado. “Será procesado para su deportación a Uganda”, se lee incluso en un mensaje de sus redes sociales del pasado 25 de agosto.

“Con la decisión de hoy, la orden final de deportación de Kilmar Ábrego García se mantiene (…). Sus abogados intentaron luchar contra su deportación de EEUU, pero una cosa es segura; este hombre salvadoreño no podrá permanecer en nuestro país”, reaccionó el mismo departamento tras conocer la decisión del juez este miércoles.

Ábrego puede recurrir ahora ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Después, podría hacerlo ante el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Cuarto Circuito.

Juez alega que moción de solicitar asilo para Ábrego García superó el plazo permitido

Abrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos cuando fue deportado indebidamente a la cárcel de máxima seguridad Cecot de El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país por temor a ser perseguido.

El gobierno de Trump afirmó que pertenecía a la pandilla MS-13, lo cual su familia y abogados niegan. Ábrego García nunca fue acusado formalmente ni mucho menos condenado.

En junio, tras una enorme repercusión de su caso, fue devuelto a EEUU para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, de los cuales se declaró inocente.

En una moción de emergencia presentada en agosto para reabrir el caso, sus abogados argumentaron que, dado que fue deportado a El Salvador y luego devuelto a EEUU, ahora es elegible para solicitar asilo dentro del año posterior a su última entrada al país.

Sin embargo, el juez Taylor respondió este miércoles que la petición para reabrir su solicitud de asilo es "extemporánea" porque la presentó casi seis años después de iniciar su proceso migratorio, es decir, más allá del plazo de 90 días requerido.

Tras ser puesto en libertad bajo la custodia de su hermano en Maryland a la espera de juicio, Ábrego García fue detenido nuevamente por las autoridades de inmigración y la semana pasada fue trasladado a un centro de detención en Pensilvania.

