El amor no es una causa válida para pedir asilo en EEUU

- El gobierno dice que lo tiene bajo custodia para deportarlo a Nicaragua.

- No sabe cuánto le agradecemos que nos diga eso.

- Nada, para eso estamos.

- Mi madre estará feliz al saber que Julián está bien y que regresará a casa.

- Es bueno saber eso.

- No se fue por la puerta grande.

- Así es.

- Sólo saber que está vivo y sano es una bendición.

- ¿Sabe usted qué dijo en el momento que se entregó a la Patrulla Fronteriza cuando lo detuvieron?

- Claro, cuando lo enviaron primero a México él nos llamó y dijo que había dicho la verdad a los agentes, que iba en busca de su novia y de su hijo en Texas, que los extrañada mucho a ambos.

- Esas no son causas de asilo.

- Ya lo sé. Se lo dijimos, pero ya sabe, está enamorado. Y siempre ha sido fácil de llorar. Cuando se siente acorralado él no habla mucho, se pone a llorar. Quizás eso hizo y por eso le negaron el asilo.