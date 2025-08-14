'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida

Video Finaliza audiencia sobre Alcatraz de los Caimanes: jueza federal tendrá una semana para decidir

La administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se prepara para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes denominado ‘Deportation Depot’ en una prisión estatal del norte de Florida.

El anuncio lo hizo DeSantis mientras un juez federal decide el destino del centro de detención estatal para inmigrantes en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades de Florida conocida como ‘Alligator Alcatraz’.

DeSantis anunció el jueves que el nuevo centro se ubicará en la Institución Correccional Baker, una prisión estatal ubicada a unas 43 millas al oeste del centro de Jacksonville.

Nuevo centro tendría capacidad para cientos de inmigrantes

Se espera que tenga capacidad para 1,300 personas en centros de detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2,000, según informaron funcionarios estatales.

Después de abrir las instalaciones de Everglades el mes pasado, DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención diciendo que la administración del presidente Donald Trump necesita capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes.

“Hay demanda para esto”, dijo DeSantis. “Estoy seguro de que se cubrirá”.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió los esfuerzos de los gobernadores republicanos para ampliar su capacidad de detención de inmigrantes y calificó la colaboración de Florida como un modelo para otros centros de detención administrados por el estado.

DeSantis destacó la relativa facilidad y economía de construir la instalación norte en una prisión preexistente, estimando el costo total en 6,000 millones de dólares.

Esto se compara con los cientos de millones de dólares que el estado ha comprometido para construir la vasta red de tiendas de campaña y remolques en la instalación sur, en el remoto y agreste pantano de Florida.

“Esta parte de las instalaciones no se está utilizando actualmente para los presos estatales. Simplemente nos permite entrar y levantarla rápidamente y a bajo costo”, dijo DeSantis sobre la prisión estatal, describiendo el sitio como “listo para usar”.

Podrían necesitarse de dos a tres semanas para que las instalaciones estén operativas, según Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, la agencia a cargo de la construcción de las instalaciones de inmigración.

El estado había anunciado planes para cerrar "temporalmente" la prisión en 2021, debido a la persistente escasez de personal.

“Un edificio que ha estado inactivo durante un par de años enfrentará algunos desafíos imprevistos”, dijo Guthrie al estimar el cronograma de construcción.

Entre las renovaciones necesarias está el aire acondicionado, que no es un requisito según los estándares de Florida para sus prisiones, a pesar del clima sofocante del estado.

La dotación de personal en el sitio estará a cargo de la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales "según sea necesario", afirmó DeSantis.

La Guardia Nacional estatal había sido convocada para ayudar en la gestión de las prisiones estatales durante más de dos años debido a la escasez crónica de personal, antes de ser movilizada para apoyar las medidas de control migratorio del estado.

DeSantis había planteado previamente planes para abrir un segundo centro de detención en un centro de entrenamiento cercano de la Guardia Nacional de Florida, conocido como Camp Blanding, a unas 30 millas al suroeste de Jacksonville.

Esta antigua instalación militar fue un importante centro de entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y sirve como centro de "continuidad de gobierno" para el poder ejecutivo de Florida, según su sitio web.

Pero al anunciar los planes el jueves, DeSantis dijo que la instalación de Baker era más adecuada debido a su capacidad disponible y su proximidad a un aeropuerto regional.

“Blanding tiene capacidad aérea, pero probablemente no tiene una pista lo suficientemente grande para manejar aviones grandes”, dijo DeSantis.

DeSantis prometió que los detenidos en la nueva instalación tendrán “los mismos servicios” que están disponibles en el primer centro de detención del estado.

La “desesperación” de los detenidos en ‘Alligator Alcatraz’

Los abogados de los detenidos en el centro de detención Everglades han calificado las condiciones de deplorables, y en un expediente judicial han escrito que algunos detenidos presentan síntomas de COVID-19 sin estar separados de la población general.

El agua de lluvia inunda sus tiendas de campaña y los agentes presionan celda por celda a los detenidos para que firmen órdenes de deportación voluntaria antes de que se les permita consultar con sus abogados.

“Las condiciones recientes en ‘Alligator Alcatraz’ han alimentado un sentimiento de desesperación entre los detenidos”, dijeron los abogados en la presentación judicial.

Las condiciones en el centro de detención, construido apresuradamente, se describieron en un documento presentado el miércoles antes de una audiencia el lunes sobre los derechos legales de los detenidos.

Abogados de derechos civiles exigen que el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz garantice que los detenidos en el centro tengan acceso confidencial a sus abogados, algo que, según estos, no han tenido.

También querían que el juez identificara un tribunal de inmigración con jurisdicción sobre el centro de detención para que se pudieran presentar peticiones de fianza o liberación de los detenidos.

Los abogados de derechos civiles afirman que se les ha dicho repetidamente que los tribunales federales de inmigración de Florida no tienen jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

