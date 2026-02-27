Inmigración Así pueden robarte miles de dólares al solicitar servicios legales de inmigración: esta es la técnica de los falsos abogados ¡Ten cuidado! porque las autoridades reportaron un caso de falsos abogados que ganaban miles de dólares; te contamos cuál es la técnica que emplearon

Las autoridades informaron sobre un caso de falsos abogados, quienes enfrentan diversos cargos, en N+ Univision te compartimos cómo robaban miles de dólares a quienes solicitaron servicios legales de inmigración.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el fraude migratorio en Nueva York fue detectado por una investigación federal, por medio de la cual determinaron arrestos y cargos penales contra presuntos integrantes de un despacho ficticio que ofrecía servicios legales que eran falsos.

Las autoridades documentaron más de 100 mil dólares en pagos realizados por víctimas que creían estar resolviendo sus casos ante instancias oficiales.

Así era el primer aceramiento de los falsos abodados en Facebook

La promesa apareció en redes sociales con asesoría profesional, soluciones rápidas y acompañamiento en trámites de asilo y corte migratoria. El nombre del supuesto despacho era CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria.

Tras el primer mensaje, llegaban llamadas y videollamadas. Las personas al otro lado de la pantalla se presentaban como abogados de inmigración. Pedían pagos que iban de cientos a miles de dólares por "honorarios" y gastos administrativos. Ninguno de los acusados estaba autorizado para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

Luego de recibir el dinero, los presuentos responsables enviaban archivos con apariencia oficial, en los que incluían logotipos, de agencias federales y referencias a números de caso reales.

Algunos documentos indicaban que el proceso migratorio había sido aprobado; otros aseguraban que la situación estaba "resuelta con éxito", pero no era documentación legítima.

La investigación señala que también irganizaron procedimientos ficticios por videoconferencia, en dichas sesiones, algunos de los participantes vestían togas judiciales o uniformes similares a los agentes federales. Soláin usar fondos con banderas y sellos para simular salas de audiencia.

Durante las llamdas, solicitaban datos personales sensibles y realizaban preguntas como si se tratara de entrevistas formales.

En ciertos casos, afirmaron que los trámites habían concluido favorablemente. Como consecuencia, víctimas dejaron de acudir a sus audiencias reales en tribunales de inmigración. Al menos una persona recibió una orden de deportación mientras creía que su situación ya estaba solucionada; posteriormente, esa orden fue revocada.

Arrestaron a los implicados

La acusación formal fue revelada parcialmente en el Distrito Este de Nueva York. Cuatro personas fueron detenidas:

Daniela Alejandra Sánchez Ramírez

Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez

Alexandra Patricia Sánchez Ramírez

Marlyn Yulitza Salazar Pineda

Tres de ellas fueron arrestadas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban abordar un vuelo con destino a Colombia con boletos de solo ida. Otra fue detenida en un restaurante de Nueva Jersey. Un quinto acusado no se encuentra bajo custodia estadounidense.

Los cargos incluyen conspiración para fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y suplantación de identidad de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluidos oficiales de inmigración.

