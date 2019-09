"Deberían estar centrándose en criminales serios": piden frenar la deportación de un líder comunitario detenido en Houston

"Vean lo que está pasando con esta administración. Esto no es necesario. Es un padre de familia y no debería ser una prioridad (de deportación). Deberían estar centrándose en criminales serios. Esto no hace ningún sentido" , afirmó el abogado Raed González, quien está luchando para detener la deportación de Gramajo, a quien definió como un "ciudadano ejemplar que lleva años pagando impuestos".

"Mi niña de 13 años que es la más cercana a mí está muy mal y mi otra hija de 18 años es muy fuerte, pero me dice mi esposa que no para de llorar y eso me duele mucho", afirmó el guatemalteco. "Dios mío, ¿qué voy a hacer si me deportan? No quiero dejar este país porque yo aquí he crecido y aquí tengo todo", se preguntó.