Dios mío ¿qué voy a hacer si me deportan?: el drama de un activista guatemalteco detenido por ICE en Texas

HOUSTON, Texas. - Confundido, con muchos pensamientos rondando por su cabeza, además del estrés y el temor de que lo regresen a su país, así se siente Roland Gramajo, un activista guatemalteco que vive en Houston, desde el momento en que lo detuvieron agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al salir de su casa la mañana del jueves 5 de septiembre.

“No me lo esperaba. No me lo imaginaba porque era un día normal en que iba a mi trabajo y un amigo que me acompañaba me dijo que había unos vehículos merodeando por el vecindario y que ahora me estaban siguiendo”, narró Gramajo quien todavía está sorprendido por su arresto.

El activista comunitario, de 40 años, ofreció una entrevista vía telefónica a Univision 45 desde un centro de detención en la ciudad de Conroe, al norte de Houston, donde se encuentra recluido después de que fue abordado por oficiales de ICE que ejecutaban una orden de deportación pendiente.

El guatemalteco llegó a vivir a Estados Unidos hace unos 25 años y fue en Houston donde formó una familia y tuvo cinco hijos.

Tenía la esperanza de arreglar

“Mi niña de 13 años que es la más cercana a mí está muy mal y mi otra hija de 18 años es muy fuerte, pero me dice mi esposa que no para de llorar y eso me duele mucho”, dijo Gramajo quien manifestó sentirse devastado con esta situación que afronta él y su familia.

El activista solo esperaba que su esposa obtuviera la ciudadanía de Estados Unidos dentro de cuatro años para poder arreglar su estatus migratorio. Por ahora, comentó, solo le queda arrodillarse y rogarle a Dios que se haga todo lo posible para poder quedarse en este país. Intenta hacerse el fuerte, pero la tristeza lo traiciona en su cautiverio en el centro de detención.

Ha llorado pensando en la deportación

“Sí, lloro, lloro. incluso ahorita que tú me hiciste la pregunta pues se me hizo un nudo en la garganta porque ¿a quién le gusta estar encerrado? y aquí estás entre gente que vende drogas, gente que ha matado y tu no estás acostumbrado a eso”, expresó Gramajo con la voz entrecortada.

Los planes de Gramajo son ver crecer a sus hijos y mantener unida a su familia. Su hija estudia en la universidad y otro de sus hijos quiere ser ingeniero.

En los últimos años ha participado en una serie de eventos a beneficio de la comunidad hispana en Houston y sus alrededores e incluso recibió un reconocimiento por parte del alcalde Silvester Turner por la ayuda que ofreció durante semanas a damnificados del huracán Harvey en 2017.

El guatemalteco, quien tiene más de 13 años como presidente de una junta vecinal que supervisa las necesidades de su comunidad, resalta que como inmigrante no está haciendo daño a nadie, al contrario, contribuye con la sociedad. Sin embargo, pese a que tiene historial de ser un líder comunitario, no desconoce que su situación es compleja y que está a puertas de la deportación.

“Dios mío, ¿qué voy a hacer si me deportan? No quiero dejar este país porque yo aquí he crecido y aquí tengo todo”, dijo muy preocupado.

Su situación migratoria

ICE dijo a Univision 45 en una declaración escrita que un juez federal de inmigración ordenó la deportación de Roland Gramajo en julio de 1999. Luego, en marzo de 2001 una junta de apelaciones de inmigración rechazó su solicitud por lo que fue deportado a Guatemala el 21 de junio de 2004. En el momento, Gramajo permanece arrestado bajo custodia de la agencia migratoria.

