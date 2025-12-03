Estados Unidos

El gobierno de Trump despliega agentes en Nueva Orleans para redadas migratorias

El Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado una ofensiva contra inmigrantes indocumentados en Nueva Orleans. Según el DHS, la operación, que comenzó este miércoles, se centra en inmigrantes liberados tras ser arrestados por delitos como allanamiento de propiedad, robo a mano armada y violación.

Univision picture
Por:Univision
Video Madre cede la tutela de su hija por temor a las redadas: entre lágrimas cuenta su difícil decisión

Este miércoles comienza en Nueva Orleans una ofensiva federal contra inmigrantes en el marco de una nueva operación que, según un funcionario de Seguridad Nacional, se centrará en delincuentes violentos, ampliando así las redadas del gobierno de Donald Trump a más ciudades estadounidenses.

El objetivo de la operación es capturar a inmigrantes liberados tras su arresto por delitos como allanamiento de morada, robo a mano armada y violación, declaró la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las experiencias de operativos realizados en otras ciudades y reseñados por medios independientes, indican que los agentes en muchos casos terminan arrestando a indocumentados sin antecedentes criminales e incluso a inmigrantes con estatus migratorio o con procesos en marcha.

Más sobre Estados Unidos

El afgano acusado por el ataque contra guardias nacionales en DC pasó revisiones de seguridad por más de una década
4 mins

El afgano acusado por el ataque contra guardias nacionales en DC pasó revisiones de seguridad por más de una década

Inmigración
Inmigrantes sin antecedentes criminales detenidos por ICE aumentaron casi 2,000% desde el regreso de Trump a la presidencia
3 mins

Inmigrantes sin antecedentes criminales detenidos por ICE aumentaron casi 2,000% desde el regreso de Trump a la presidencia

Inmigración
Quiénes son los inmigrantes bajo custodia de ICE que podrán acceder a audiencias de fianza tras la decisión de una jueza
4 mins

Quiénes son los inmigrantes bajo custodia de ICE que podrán acceder a audiencias de fianza tras la decisión de una jueza

Inmigración
ICE arrestó a un familiar de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt
2 mins

ICE arrestó a un familiar de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Inmigración
Costa Rica o Liberia: ¿qué puede decidir una corte sobre la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García?
5 mins

Costa Rica o Liberia: ¿qué puede decidir una corte sobre la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García?

Inmigración
Alexandria, Guantánamo, los Everglades: ¿cómo funciona la "compleja" red de vuelos de ICE para movilizar inmigrantes?
10 mins

Alexandria, Guantánamo, los Everglades: ¿cómo funciona la "compleja" red de vuelos de ICE para movilizar inmigrantes?

Inmigración
Encuesta: los inmigrantes (sin importar su estatus) sienten miedo, pero están decididos a quedarse en EEUU
4 mins

Encuesta: los inmigrantes (sin importar su estatus) sienten miedo, pero están decididos a quedarse en EEUU

Inmigración
Caso Kilmar Ábrego García: el gobierno pide a un juez que le permita deportarlo a Liberia
3 mins

Caso Kilmar Ábrego García: el gobierno pide a un juez que le permita deportarlo a Liberia

Inmigración
Se acabó el TPS para Venezuela: 600,000 venezolanos quedan en riesgo de deportación en Estados Unidos
5 mins

Se acabó el TPS para Venezuela: 600,000 venezolanos quedan en riesgo de deportación en Estados Unidos

Inmigración
Departamento de Justicia está despidiendo a jueces que han defendido a inmigrantes: "Nadie tenía una explicación"
3 mins

Departamento de Justicia está despidiendo a jueces que han defendido a inmigrantes: "Nadie tenía una explicación"

Inmigración

No especificó cuántos agentes se desplegarían en el marco de la operación. Louisiana se ha estado preparando durante semanas para una ofensiva contra la inmigración que el gobernador republicano Jeff Landry ha declarado que acogería con satisfacción.

Durante semanas, Nueva Orleans, gobernada por demócratas en un estado muy conservador, se ha preparado para la llegada de los agentes. Organizaciones proinmigrantes han pedido a la gente que no salga de sus casas, e incluso muchos han cerrado sus negocios por temor.

La administración Trump también implementó medidas contra la inmigración en Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; y Charlotte, Carolina del Norte. Landry es un aliado cercano de Trump y ha tomado medidas para alinear la política estatal con la agenda de control migratorio de la Casa Blanca.

“Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a delincuentes extranjeros ilegales y obligar a las fuerzas del orden del DHS a arriesgar sus vidas para expulsar a delincuentes extranjeros ilegales que nunca debieron haber regresado a las calles”, declaró McLaughlin.

Las redadas en Nueva Orleans se suman a los llamados del presidente Trump y sus altos funcionarios en su campaña contra la inmigración. Este martes se conoció que las autoridades federales planean una operación migratoria específica en Minnesota, centrada en los inmigrantes somalíes que viven sin estatus migratorio en Estados Unidos, indicaron reportes. Minnesota tiene la mayor población somalí-estadounidense, con aproximadamente 84,000 residentes en el área de Minneapolis-St. Paul.

PUBLICIDAD

Líderes somalíes locales y aliados se han opuesto a los planes de Trump y a que se culpe a la comunidad en general por recientes casos de fraude en programas públicos.

Video Crece el temor en Nueva Orleans por posibles operativos migratorios: resumen de las noticias del día
Relacionados:
Estados UnidosPolíticaDonald TrumpDeportaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX