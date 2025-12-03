El gobierno de Trump despliega agentes en Nueva Orleans para redadas migratorias

Video Madre cede la tutela de su hija por temor a las redadas: entre lágrimas cuenta su difícil decisión

Este miércoles comienza en Nueva Orleans una ofensiva federal contra inmigrantes en el marco de una nueva operación que, según un funcionario de Seguridad Nacional, se centrará en delincuentes violentos, ampliando así las redadas del gobierno de Donald Trump a más ciudades estadounidenses.

El objetivo de la operación es capturar a inmigrantes liberados tras su arresto por delitos como allanamiento de morada, robo a mano armada y violación, declaró la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin.

Sin embargo, las experiencias de operativos realizados en otras ciudades y reseñados por medios independientes, indican que los agentes en muchos casos terminan arrestando a indocumentados sin antecedentes criminales e incluso a inmigrantes con estatus migratorio o con procesos en marcha.

No especificó cuántos agentes se desplegarían en el marco de la operación. Louisiana se ha estado preparando durante semanas para una ofensiva contra la inmigración que el gobernador republicano Jeff Landry ha declarado que acogería con satisfacción.

Durante semanas, Nueva Orleans, gobernada por demócratas en un estado muy conservador, se ha preparado para la llegada de los agentes. Organizaciones proinmigrantes han pedido a la gente que no salga de sus casas, e incluso muchos han cerrado sus negocios por temor.

La administración Trump también implementó medidas contra la inmigración en Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; y Charlotte, Carolina del Norte. Landry es un aliado cercano de Trump y ha tomado medidas para alinear la política estatal con la agenda de control migratorio de la Casa Blanca.

“Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a delincuentes extranjeros ilegales y obligar a las fuerzas del orden del DHS a arriesgar sus vidas para expulsar a delincuentes extranjeros ilegales que nunca debieron haber regresado a las calles”, declaró McLaughlin.

Las redadas en Nueva Orleans se suman a los llamados del presidente Trump y sus altos funcionarios en su campaña contra la inmigración. Este martes se conoció que las autoridades federales planean una operación migratoria específica en Minnesota, centrada en los inmigrantes somalíes que viven sin estatus migratorio en Estados Unidos, indicaron reportes. Minnesota tiene la mayor población somalí-estadounidense, con aproximadamente 84,000 residentes en el área de Minneapolis-St. Paul.

Líderes somalíes locales y aliados se han opuesto a los planes de Trump y a que se culpe a la comunidad en general por recientes casos de fraude en programas públicos.